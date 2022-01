A rendkívüli hideg időjárásra tekintettel a Magyar Református Szeretetszolgálat a veszélyeztetett és krízishelyzetben lévő emberekre való fokozott odafigyelésre hívja fel a figyelmet. A szervezet, mint számos református diakóniai intézmény fenntartója, arra kérte a református szociális szolgálatokat, hogy az eddigieknél is hangsúlyosabban figyeljenek az ellátási területükön a veszélynek kitett emberekre, családokra, annak érdekében, hogy senki se fagyjon meg sem az utcán, sem saját otthonában.



– Fontos, hogy környezetünkben is figyeljünk jobban a rászorulókra a téli fagyos napokon, a statisztikai adatok szerint ugyanis a kihűléses halál­esetek átlagosan mintegy 60 százaléka fedett helyen, feltehetően lakásban történt, és csupán negyven százaléka a szabadban – hangsúlyozzák.



A szeretetszolgálat arra hívja fel a figyelmet, hogy ha valaki krízishelyzetben lévő hajléktalannal találkozik, értesítse a hajléktalan-diszpécserszolgálatot – a feladatot Baranya megyében a Támasz Alapítvány látja el.



Kiemelik továbbá, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány segélyprogramjai is segítséget nyújthatnak a nehéz helyzetben lévőknek – ilyen például a tűzifa program, amellyel elsősorban a mélyszegénységben élő családokat és az egyedül élő időseket támogatja. A Magyar Református Szeretetszolgálat missziós tevékenysége során támaszt nyújt a fagyos napokon is azok számára, akiknek gondot okoz a tüzelőanyag beszerzése. Tájékoztatásuk szerint a támogatottak köre a mindennapi szolgálatuk során segített rászorulókból, valamint a szervezethez érkező kérések alapján leginkább nélkülözőkből tevődik össze.



Hangsúlyozzák, hogy a települési önkormányzatokkal, valamint a területileg illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatokkal szükséges felvenni a kapcsolatot, és jelzést tenni minden kihűlési kockázattal járó esetben. Aki pedig a tűzifa programot pénzadománnyal szeretné támogatni, megteheti a szeretetszolgálat honlapján.



Az Ormánságba is jutott a kályhákból

November óta összesen 27 kályhát osztott ki rászoruló családoknak a Katolikus Karitász a „Felzárkózó települések” és „Fókuszban a gyermek” programok kertében – az ormánsági Piskóra is több tüzelőberendezés került. Cél, hogy azoknak nyújtsanak segítséget, akiknek a téli időszak rendkívüli nehézséget jelent.



A Katolikus Karitász tájékoztatása szerint munkatársaik és önkénteseik országszerte igyekeznek téli krízistámogatásokkal, tűzifával, kályhák adományozásával segíteni a leginkább rászorulókat. Piskóra például nincs bevezetve a gáz, a településen minden család kályhával fűt. Köztük volt olyan család, ahol kilyukadt, életveszélyessé vált, vagy más okból javíthatatlanná vált, meghibásodott kályha szolgáltatta volna idén a meleget – az adomány-fűtőberendezések az érintettek számára hatalmas segítséget jelentettek. – Ezen kívül kisgyermeket nevelő családokhoz is került új kályha, ahol a pici babák egészséges fejlődése szempontjából különösen fontos, hogy legalább egy jól fűthető helyisége legyen a háznak – közölték.