Baranya megye négy nagyvadfaját állítják középpontba az idén tavasszal a NAK és az OMVK megyei szervezetei által megrendezett vadhúspromócióban.

Március 5-én 14 órától a Villányi Rendezvénytéren az őz, március 26-án 9 órától a siklósi várudvarban a gímszarvas, illetve ugyanezen a napon a kozármislenyi sportcsarnok parkolójában a vaddisznó, április 2-án a pécsi kertvárosban pedig a dámszarvas húsából készítenek finomságokat a főzőcsapatok. Rittlinger József, a NAK megyei elnöke a rendezvénysorozatról elmondta, ezeken az alkalmakon nemcsak a vadhúsról lesz szó, hanem őstermelői kiállítások, kóstoltató programok (sajtok, húskészítmények, mézpromóció) is szerveződnek az eseményhez.



A Bock Pince, mint társ- szervező ugyancsak részt vesz ezeken a programokon. Bock József borász elmondta, örül, hogy a vadhús is egyre inkább bekerül a gasztronómiába, hiszen régen nem mindenki jutott hozzá. A vadhús és a bor jól összeillik, ezáltal is lehet emelni az éttermi színvonalat. A Bock Óbor Étterem azon kevés éttermek között van, ahol a vadhús állandó szereplője az étlapnak, mert látják, hogy nagy igény van rá. A Bock Pince egyébként már tavaly is részt vett a vadhúspromócióban, amikor is az étterem konyhája diákoknak főzött, nagy sikerrel, hiszen a gyerekek tetszését elnyerték az elkészített vadhúsételek.



Agyaki Gábor, az OMVK megyei elnöke emlékeztetett, hogy a vadhúspromóciót hat éve szervezik meg, és igyekeznek mindig újdonságot vinni a programba. A gazdanapok, és a vadásznapok után a Kossuth téren is több alkalommal kóstoltatták a vadhús­ételeket, melynek mindig nagy sikere van. Tavaly az iskolákban is kínálták, valóban nagy örömet szerezve ezzel a diákoknak. Az idén különböző időpontokban, négy különböző helyszínen rendeznek vadhúspromóciós napokat, melyre várják a főzőcsapatok jelentkezését a [email protected] e-mail-címen, illetve a NAK megyei szervezeténél.



Egészséges, fenntartható alapanyag





A promóciós napokon a szervezői részről is készülnek vadhúsból mesterszakácsok által készített étellel. Ezzel a résztvevőket kóstoltatják, de emellett a jelentkező főzőcsapatoknak is biztosítanak vadhúst, a csapattagok számának arányában.



A vadhúsok a tradicionális magyar konyha részei, a vadhúsfogyasztás mellett számos érv szól, hiszen bizonyos létfontosságú ásványi anyagok akár többszörös arányban fordulnak elő benne, mint a tenyésztett háziállatokéban. Szerves vas, kálium, kalcium, foszfor, magnézium, ómega-3 és ómega-6 zsírsavak, B12-, B6-vitamin – ezeket a létfontosságú anyagokat a nagyvadak húsa az emberi szervezet számára jól felszívódó és hasznosítható formában tartalmazza.