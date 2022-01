Hazánkban Pécsen hozta létre az USA Külügyminisztériuma az első American Cornert, mely 2004 óta működik, s jelenleg a Zsolnay Negyedben várja az érdeklődőket.

Az American Corner az angol tanulásban is fontos segítséget jelent, ugyanis anyanyelvi előadók tartják a programokat.

Vezettek üzleti kurzust, ahol az amerikai típusú önéletrajz­írás tudnivalóiba avatták be a fiatalokat, s a meggyőző angol nyelvű kommunikáció fortélyait is tárgyalták. Segítenek tanulmányi tanácsadással is azoknak, akik az Egyesült Államokban szeretnének továbbtanulni vagy kutatni.

Idén angol nyelvű társalgási klubbal, nyelvvizsga-felkészítő workshoppal is készülnek, valamint előadássorozatot tartanak az amerikai és magyar kulturális hasonlóságok és különbségek feltérképezésére.

– Sok amerikai kutató, művész és tudományos szakember érkezik Pécsre a Fulbright-ösztöndíjprogram keretén belül. Ők előadásokat tartanak a helyi középiskolákban és az egyetemi karokon, szakterületüktől függően – számolt be Nagy Zsuzsanna irodavezető.

Nemrég egy New York-i biológus tartott előadásokat a középiskolásoknak a fermentálás kapcsán, de a NATO civil katonai együttműködési csapatától is érkeztek előadók a városba.

– Ingyenes könyvtárat is üzemeltetünk, amelyet használhatnak az érdeklődők. A számítógépeinken amerikai tudományos adatbázisok, folyóiratok, cikkek is hozzáférhetők – mondta az iroda vezetője.

– Az egyetemmel és iskolákkal sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk, s igen nagy az érdeklődés a programjainkra – fogalmazott Nagy Zsuzsanna.

Jelenleg korlátozott számban fogadnak érdeklődőket, ezért előzetes regisztrációt kérnek a látogatóktól.

Életszerű témákkal várnak mindenkit

Az angol nyelvi társalgási klub minden szerdán háromnegyed ötkor kezdődik az American Corner irodájában. A beszélgetést hétköznapi témák alapján vezeti Peter Sabath, a PTE Idegen Nyelvi Központ munkatársa, kutatója. Legutóbb az újévi fogadalmak hatásáról, pszichológiájáról volt szó. A klubon bárki részt vehet, függetlenül attól, hogy kezdő vagy haladó angol nyelvtudású. A program arra is lehetőséget teremt, hogy külföldi egyetemi hallgatókkal beszélgessünk, megismerve a városunkban tanuló sokszínű kulturális háttérrel érkező fiatalokat. A beszélgetés kötetlen, de mindig egy adott téma mentén halad, s anyanyelvi cikkek, videók is helyet kapnak a programban.