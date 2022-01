– Nyolcadik évét kezdi kormánymegbízottként a kormányhivatalban. Ennek ellenére előfordul még, hogy váratlan kihívásokkal szembesül a hivatali munka során?

– Sokszor beszéltem már a kormányhivatali rendszer sokszínűségéről, arról, milyen sokféle feladatot látunk el, mennyi különböző szakterület találkozik itt. Ez már önmagában is bőven tartogat kihívásokat, és ehhez most hozzájárult egy világméretű járvány, amely mindannyiunknak feladta a leckét.

– Nem mindenki tudja, hogy a kormányhivatalok a koronavírus-járvány kezelésében is kiemelt szerepet kaptak. Mennyire illeszkedett ez a korábbi feladataikhoz?

– A koronavírus megjelenése teljesen új kihívást jelentett mindenkinek. A kormánynak meg kellett találni azt az államigazgatási szereplőt, amely ebben a helyzetben a lehető leg­gyorsabb cselekvésre képes, amely mozgásba tudja hozni, össze tudja fogni a járvány elleni védekezés különböző résztvevőit. A kormánymegbízottak a megyei védelmi bizottságok vezetői is, a kormányhivatalokhoz tartoznak a járványügyi, népegészségügyi hatóságok, és itt rendelkezésre áll a koordinációhoz, szervezéshez szükséges erőforrás, tudás. Mindezek alapján számomra magától értetődő volt, hogy ezt a szerepet a kormányhivataloknak kell felvállalni.

– Milyen feladatokat jelentett ez pontosan?

– A 2020. év végén még nem állt rendelkezésre oltóanyag, ezért akkor az volt a fő cél, hogy valahogy elkerüljük a vírust, fékezzük a terjedését. A kormányhivatalok abban az időben a kontaktkutatást végezték és a teszteléseket szervezték. Az oltóanyag megjelenésével változtak a feladataink, tavaly már főként arra koncentráltunk, hogy minél többekhez minél gyorsabban eljusson az ellenszer. Az elmúlt évünk az oltásszervezésről szólt. Az egészségügy különböző szereplőivel közösen folyamatosan azon dolgoztunk, hogy segítsünk azoknak, akik a védőoltás felvételével szerették volna megóvni saját magukat és környezetüket.

– Krízishelyzetben különösen fontos tényező a gyorsaság. Mennyire tudtak megfelelni ennek a kihívásnak?

– A gyors helyzetfelismerés, az azonnali reagálás mindig is jellemző volt a jelenlegi kormányra, és ez elvárás az államigazgatás szereplőivel, a kormányhivatalokkal szemben is. Meggyőződésem, hogy e nélkül nem tudtuk volna sikeresen kezelni a helyzetet. Talán az egyik legjobb példa erre a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása volt. A járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások leépítésének megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében azonnal megszületett a kormány döntése, annak jogszabályi háttere, és egy-két nap múlva – akár hétvégén is dolgozva – a kollégáim már a támogató határozatokat állították ki annak érdekében, hogy az emberek a válság által leginkább sújtott ágazatokban is megkapják a fizetésüket.

– Ellenzéki városvezetőktől gyakran hallottuk azt a kritikát, hogy a kormány magára hagyta a településeket. Mit gondol erről?

– Éppen ellenkezőleg: a kormány folyamatosan azon dolgozott, hogy minden településen elérhetők legyenek azok a támogatások, amelyekre a legnehezebb időszakokban szükség volt. Az állam egyetlen szolgáltatását sem szüneteltette, nem zárta be a hivatalait, nem küldte haza az ügyintézőket, hanem – a szükséges óvintézkedések mellett – mindvégig fogadta azokat, akiknek az állammal intézni valójuk volt. A kormány sok ezer milliárd forintot biztosított a gazdaság megmentésére, a munkahelyek megvédésére is. Tény, elvárta az önkormányzatoktól is, hogy ezekben a nehéz időkben ők se húzzák ki különböző adók, terhek formájában a pénzt a vállalkozások zsebéből, hanem hagyják ott az embereknél.

– Hogyan értékeli a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedéseit, illetve végrehajtását?

– A sikeres válságkezelést mi sem mutatja jobban, mint hogy amint engedett a vírus a szorításából, a magyar gazdaság azonnal „visszapattant”. Olyannyira, hogy még a válság előtti időszakot is felül tudta múlni a gazdasági növekedés. A kormány cselekvőképességének, a területi állami szereplők hatékonyságának köszönhető kedvező folyamatoknak a végső nyertesei pedig az emberek, a családok lettek. A sikeres gazdaságvédelmi akciótervnek köszönhető, hogy az egyszeri nyugdíjprémium után most 13. havi nyugdíjat tudunk fizetni, és hogy korábban sosem látott otthonteremtési, -felújítási támogatásokat, adó-visszatérítést kaphatnak a családok.

– Mit vár ettől az évtől?

– Alapvetően optimista vagyok. Bízom abban, hogy az oltás eredményeképpen – a különböző variánsok ellenére – lassan helyreáll a világ rendje. Remélem, hogy a magyar emberek gondtalanul tudják majd élvezni annak a sok munkának, intézkedésnek az eredményét, amelyet az elmúlt időszakban végrehajtottunk. Meggyőződésem, hogy amíg a kormány aktív és cselekvő, folytatódni fog a gazdasági fellendülés és a legnagyobb kihívást is eredményesen lehet kezelni.