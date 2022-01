– Május óta brutálisan beindult a munka, majdnem a dupláját keressük a szokásosnak – nyilatkozta az egyik népszerű taxitársaság tapasztalt sofőrje.

– Tavaly októbertől áprilisig a lezárás idején volt a mélypont. Ekkor este nyolc után nem lehettek programok, napközben is alig. Szó szerint annyira volt elég a bevétel, hogy túléljünk, egyszerűen nem jöttek utasok. Mi főleg az egyetemistákat, külföldi hallgatókat visszük, az egyetemek bezárása így különösen megviselt minket. A konkurens társaság több helyi lakost fuvaroz, ennyiben nekik kicsit jobban alakult a forgalom, de a helyzet összességében mindenkinek visszaesést jelentett – mesélt a sofőr a nehéz időszakról.

– Most viszont már egyáltalán nem érződik, hogy a járvány visszatartaná az utasokat, legalábbis nálunk, de a konkurenciánál is hasonló a helyzet. Visszatértek a külföldiek is, rengeteg perzsa utasunk érkezik, továbbá spanyol, török, norvég és német vendég is választja a taxizást – mondta.

Az ünnepek környékén a sofőr szerint hetekig tartó rohamot tapasztaltak, egyszer még rendőri intézkedésre is szükség volt, amikor az Árkád tetőparkolójába annyian akartak egyszerre feljutni, hogy forgalmi zárlat alakult ki.

A sofőr azt is elmondta, ő nem érzi, hogy az emberek most visszafognák a költekezést, inkább az „egyszer élünk”-mentalitást látja dominánsnak.

– Nagy költekezéseket tapasztalok, rengeteget vásárolnak az utasok is. Most a külföldi utazások, munkahelyi bulik, elmaradt osztálytalálkozók, gólyabálok is megugrottak, én azt látom, hogy már semmi félelemérzet nincs az emberekben – ecsetelte a taxis, aki az elmúlt időszakban nem sok időt töltött az autóján kívül a nagy kereslet miatt.

Nem egyenlő a forgalom eloszlása

A megnövekedett forgalom nem alakul egyformán minden taxis számára. Egy szintén régóta a szakmában dolgozó, szabadúszó sofőr szerint még nem minden utasa tért vissza. – Valamelyest visszajöttek a vendégek, de a forgalom nincs még a járvány előtti helyzet közelében – számolt be tapasztalatairól.

– Szabadúszóként nem kapunk támogatásokat, ezért piaci alapon, magasabb árakon kell dolgoznunk – mondta, s hozzátette, bár többen ismét kimozdulnak, szerinte sok olyan utas is van, aki most jobban meggondolja, mire ad ki pénzt.

A taxisok a vírus ellen az autó rendszeres fertőtlenítésével, valamint a maszk viselésével próbálnak védekezni – ez utóbbit általában akkor húzzák fel, ha az utas kéri, megnövekedett továbbá a kártyás fizetések száma.