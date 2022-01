Azok, akik nem készítik fel az autójukat a téli időszakra, igencsak megnehezítik a saját maguk helyzetét. Az autószerelők tanácsa az, hogy a reggeli elindulásra mindig legyen rászámolva pluszba pár perc, így biztosan nem indul késéssel a nap. Az autón lehet hó vagy jégtakaró, ami alól megfelelően ki kell szabadítani a járművet. Elengedhetetlen kellék egy jól működő ablaktörlő, ami nem maszatol, egy jégkaparó, jégoldó spray, megfelelő minőségű ablakmosó folyadék. Érdemes ez utóbbira odafigyelni, s időben lecserélni télire, mert komolyabb kárt is okozhat a csövekbe fagyott folyadék. Az akkumulátor merülése tudja az egyik legnagyobb bosszúságot okozni. Van, hogy már hiába az egész napos töltés, új akkumulátorra van szüksége az autónak. A kifogástalanul működő világítóberendezés ebben az időszakban elengedhetetlen, ezért a rendszeres ellenőrzés és karbantartás nagyon fontos.



Ugyan az autót a műszaki vizsga során alaposan átnézik, tesztelik a fékeket, a futóművet, illetve a gumi állapotát, de ezekre laikusként is figyelni kell a mindennapokban. A megfelelően választott téli gumik egy-egy vészfékezés esetén életet is menthetnek, a csapadékos, zord körülmények között tökéletesebb úttartással biztosítja a haladást.



A rendőrség hivatalos honlapján hangsúlyozta a járművek kivilágításának fontosságát, hiszen sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a menetjelző lámpa használatakor a hátsó világítás nem minden típusú autónál működik. Ezért azt javasolják, hogy a nappali menetjelző lámpa helyett a tompított világítást kapcsolják fel a sofőrök. Sokszor hiába van világos, a pára és a köd nem éppen biztosít megfelelő látási viszonyokat.



Amíg nem tiszta az üveg, tilos elindulni, hiszen a látási viszonyok merőben korlátozottá válnak. Hideg motorral tilos a padlógáz, és az alacsony fordulaton való elváltás sem jelent előnyt az autónak. Érdemes kerülni a hirtelen kormánymozdulatokat és a kicentizett fékezéseket is. Előbb derüljön ki az, hogy mennyire tapad az aszfalt és a gumi is melegedjen be, hiszen üzemmelegen sokkal jobb tapadása van, mint hidegen elindulva.