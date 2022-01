A történet itt nem áll meg, a SZAKSZ hétvégén közzétett álláspontja szerint ugyanis „Bánkuti István, a Tüke Busz Zrt. elnök-vezérigazgatója egyre agresszívabban viselkedik, amit valószínűleg az érdekképviselet bérkövetelése és a kilátásba helyezett tüntetés válthatott ki nála”. Azt is közölték a közösségi oldalukon, hogy több munkavállaló jelezte, a társaság vezetője felhívta őket telefonon, ingerülten, már-már kiabálva tartott kioktatást, és a végén azzal fejezte be az általa kezdeményezett telefonbeszélgetést, hogy „el lehet menni, akinek nem tetszik!”

Az ügyben megkerestük a pécsi önkormányzatot is a véleményüket kérve a fentiekről, de az MSZP–DK-s befolyású városvezetés inkább csak hallgatott.

Márciustól tervezik a fizetésemelést, de erről az önkormányzat dönt

Bánkuti István vezérigazgató azonban azt mondta, hogy ő nem hívogatta a dolgozókat, és nem is ingerült, kezd már hozzászokni a személyét érintő támadásokhoz is, ugyanakkor nem kíván politizálni, a közösségi oldalon megjelentekkel pedig nem foglalkozik.

Elmondta, márciustól tervben van egy jelentősebb fizetésemelés, de erről a tulajdonos önkormányzat illetékes nyilatkozni. Úgy véli, most megfelelő a létszám a cégnél, a szakszervezet a dolgozók érdekeire figyel, a tulajdonosnak pedig működtetnie kell a vállalatot, neki pedig ezt komplexen kell kezelni.



Az eset kapcsán Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető felháborítónak tartotta a történteket amennyiben az tényleg úgy volt, ahogy a SZAKSZ közölte. Mint mondta, amikor a jogos béremelésüket követelik a dolgozók, akkor sem a megegyezésre törekednek, hanem kioktatják őket. A tulajdonos önkormányzatnak, a városvezetésnek közbe kellene avatkoznia, hogy a helyzet ne fajuljon el jobban, nehogy még nagyobb legyen az elvándorlási hullám a cégtől, mert ha ez így folytatódik, akkor valóban probléma lehet a tömegközlekedéssel.

– A cél nem ez, hanem éppen az, hogy egy mindenki számára elfogadható kompromisszumos megoldás szülessen – mondta a politikus.