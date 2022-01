Több forrásból újult meg teljes körűen a villányi városháza, az elkészült épületbe másfél év után költözhetnek vissza a hivatalnokok. Az átadó ünnepségen elsőként Dr. Pencz-Nikolics Katalin, a közös hivatal jegyzője köszöntötte a megjelenteket.

Elmondta, hogy 2020 nyarán költöztek át a hivatal munkatársai a művelődési házba, a tervezettnél hosszabb ideig voltak ott, ugyanis több körben, önkormányzati önerőt is bevonva készült el a felújítás. Az épület korábbi állapota miatt többször érte a hivatalt bírálat, ugyanis az ide látogató turisták, vendégek a pincéket, és a környék látnivalóit megtekintve gyakran döntenek úgy, hogy Villányban szeretnének összeházasodni. A hivatalhoz bejelentkező párok fele így jellemzően a fővárosból érkezik, s a szép pincék, vendéglátóhelyek után éles volt a kontraszt a hivatal állapotával.

Először, még az előző városvezetés nyert 30 millió forintot a Belügyminisztériumtól a felújításra, majd már ez a testület a Magyar Falu Program keretében 50 millió forint támogatást nyert, melyből már az energetikai korszerűsítés majdnem teljes egészben meg tudott valósulni. Ezután a képviselő-testület arról döntött, hogy további 30 millió forinttal járul hozzá városháza belső felújításához. A megmaradt műszaki tartalmakat elvégezték, emellett meleg és hideg burkolatok cseréjére, és az irodák berendezésére is sor kerülhetett.

Mayer István, Villány polgármestere köszönetet mondott mondazoknak, akik segítették a beruházást.

– Mint minden fejlesztés, ez is csapatmunka, amelynek részese a hivatal, az önkormányzat dolgozói, a kivitelezők, a döntéshozók, a lakosság és a Villányban működő vállalkozók is, akik a helyi adó befizetésével elő tudják teremteni annak fedezetét, hogy ilyen beruházásokat meg lehessen valósítani. Akik a városban járnak, láthatják, hogy Villány számos pontján folynak a nagy beruházások munkálatai, melynek köszönhetően a nyár folyamán több terület is megújul – mondta a városvezető. Örömmel számolt be arról is, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében tavaly piaclétesítésre nyertek támogatást, melynek egy része a hivatal környezetének felújítását érinti. Tavasszal kezdik a tervezést, és reményeik szerint jövő őszre elkészülnek a kivitelezéssel, így a főtér és a hátsó udvarrész is át fog alakulni. Megköszönte Hargitai János országgyűlési képviselő és Őri László, a megyei közgyűlés elnökének mindenkori támogatását, mellyel Villány fejlődését segítik.

Mindenki közös érdeke, hogy Villány fejlődjön

Hargitai János elmondta, megnyugvással tölti el, hogy fejlődik a város. Villány ugyanis a választókörzetében kitüntető figyelmet kap.

– Amíg Baranyának Pécs, addig a választókerületemnek – Mohács mellett – Villány a kirakata, amelyen keresztül csalogatni akarjuk az ide látogatókat. A körzetemben lévő, Magyar Falu Programban érintett 103 település közül mindegyikben történt fejlesztés az elmúlt években. Ezek közül Villányba érkezett a Magyar Falu Programból a legtöbb forrás, és ezek a kisebb összegek, hiszen az önkormányzat más pályázatok által nagyobb összegeket is nyert. Villány a kirakatjellege miatt meghatározza a választókörzetemet, közös érdekünk, hogy a várost fejlesszük – mondta. Mint fogalmazott, eltökélt szándéka elérni, hogy a kormány minden pályázati rendszeren felül csak Villányra fogalmazzon meg fejlesztéseket, úgy, ahogy megfogalmaz északon Tokajra.