Kovács Zsolt Vilmos polgármester a mozsgói újságban tekintett vissza az elmúlt évre, összegezve a településen történteket. A szolgálati lakás felújítása mellett említendők az óvodai és bölcsődei fejlesztések. A húsfeldolgozó üzem megépítése pedig a remények szerint a helyi gazdaságra is pozitív hatással lesz.

Említésre méltó a Lechner Ödön által tervezett neoromán kápolna is, amely épület felújítási munkálatai, mint arról korábban már hírt adtunk, a nyár végére értek véget. Azóta az adventi gyertyagyújtások helyszínéül is szolgált a különleges, centrális épület, valamint az iskolások karácsonyi ünnepségét is itt tartották, úgy tűnik, a helyiek hamar belakták a megszépült épületet. A kápolna a jövőben is kiállítások, kulturális és szakrális programok, házasságkötések és kamarazenei koncertek színtere lesz.

Mozsgón elkezdődött a faluközpontban lévő park kialakítása is, melynek megvalósítására több pályázatot is sikerült elnyerni.

A jövőbeli fejlesztések közt kiemelt szereppel bír a sportpálya megépítése is, mely a tervek szerint szintén meghatározó rendezvényhelyszín lesz a jövőben.