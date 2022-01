Jól jönne a hótakaró az őszi vetésekre, amely nem csak védelmet nyújtana a növényeknek, hanem a talaj megfelelő nedvességtartalmát is biztosítani tudná. Mint Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke elmondta, a növények kondíciója megfelelő, a vetések 65 százaléka jónak, 25 százaléka közepesnek, 10 százaléka pedig gyengébbnek mondható. Pocokkárok most nincsenek, ugyanis pont jókor jött a csapadék és a hideg ahhoz, hogy az állományt meggyérítse, megakadályozta a túlszaporodásukat.

– A talaj viszont nagyon száraz, gyakori a szeles időjárás, emiatt sok csapadék hiányzik a földből. A mélyebb, 35 cm alatti rétegek teljesen szárazak, éppen ezért jól jönne a hó, amelynek köszönhetően olvadáskor folyamatosan tudná beszívni a talaj a nedvességet – magyarázta a megyei elnök.

A gazdáknak most növényvédelemmel nem kell foglalkozniuk, ezekben a hetekben főként az aktuális papírmunkát végzik, a területalapú támogatásokat várják, mivel tavaly Baranya távérzékeléses megye volt, és az ellenőrzés később fejeződött be. A támogatásokat március végéig mindenki megkapja.

A műtrágya bizonytalan beszerezhetősége okoz némi fejtörést most, ugyanis van ahol most nem lehet kapni, máshol később nem lesz, és az árak sem stabilak, tehát egyelőre nem tudják eldönteni, hogy mennyi műtrágyát szerezzenek be egyszerre. Ami biztos, február végén, ha az időjárás engedi, a gazdálkodóknak el kell kezdeni a fejtrágyázást.

Metszik már a szőlőt a termővidéken

A szőlőültetvényeken megkezdték a metszést a gazdák Baranyában, van aki már hetekkel ezelőtt nekilátott, sőt vannak, akik már a szüret után, a hideg beálltakor elkezdte a munkát. A növény most még mélynyugalmi állapotban van, a vesszőkben a nedvkeringés nem indult be, de a szőlősgazdáknak a vegetáció beindulásáig valamennyi tőke metszésével végezniük kell. Az új telepítésű szőlőknél lehetne géppel is metszeni, de erre még alig akad példa a megyében, ráadásul ez nem helyettesíti, inkább csak előkészíti, megkönnyíti a kézi metszést. Szombaton az első fontos termés- és időjósló eseményre is sort kerítenek, a Vince-napi hagyományok megtartásával.

Több kalászost vetettek tavaly ősszel

Az eddig beérkező adatok szerint Baranya megyében tavaly ősszel a gazdák inkább búzát és árpát vetettek nagyobb területeken (búzát közel 60 ezer hektáron, árpát pedig 20 300 hektáron), épp a mű­trágyabeszerzéssel kapcsolatos helyzet miatt. A kukorica nagyon műtrágyaigényes növény, így nem meglepő, hogy abból szinte nem is vetettek a gazdálkodók, reagálva a műtrágyabeszerzés bizonytalanná váló helyzetére. A kalászosok ellenben – mint a fenti adatból kiderül – 10–11 ezerrel nagyobb területen kerültek a földbe, mint az előző esztendőkben. Ezen kívül repce 11 hektáron, tritikálé közel 2500 hektáron, rozs pedig 1130 hektáron növekszik a baranyai földeken.