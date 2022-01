A pécsi vásárcsarnokban a pultokon a gyümölcsök dominálnak. Míg a rendszerváltás előtti időkben a banán, narancs, mandarin ritkaságszámba ment, a mai világban hozzászoktunk, hogy télen-nyáron van banán, illetve más déligyümölcs. Ami most kicsit különlegességnek mondható, az a datolyaszilva, az avokádó, gránátalma, és így télvíz idején az eper, melynek ára elég húzós.

Hogy a piac mennyire változatos, az abból is látszik, hogy rengeteg házi készítésű terméket árulnak. Gazdag a húsfront, ahol a termelők a saját készítésű szalonnát, kolbászt, stifoldert, tepertőt (amiből chilist is láttunk), sütni való kolbászt, hurkát, zsírt kínálnak, de házi készítésű, tojásból készült tészta is kapható.

A babrajongók örülhetnek, van barna, fehér, tarka, virág, csilibab, de láttunk csicseriborsót, kuszkuszt, bulgurt, pattogtatni való kukoricát és mianmari, vagyis burmai rizst. A csicseriborsóból főzelék, köret készülhet, a kuszkuszból szintén köret, de itt érdemes tudni, hogy a kuszkuszt nem főzzük, hanem forrázzuk, és hagyjuk állni, hogy a szemek magukba szívják a vizet.



Zöldségek, gyümölcsök árai a piacon (forint/kilogramm ,darab, doboz, csokor)