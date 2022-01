Míg korábban az elnéptelenedés lehetősége aggasztotta Szentkatalin község vezetőit, az utóbbi időben a tapasztalatok alapján egyre több érdeklődő akad a falu házai iránt.

A polgármester közleményében arról is beszámolt, hogy szinte minden telek gazdára talált a faluban, így már bizakodva tekintenek a jövőbe, s remélik, hogy egyre több család népesíti be a Szentlőrinci járás csendes kistelepülését. Szentkatalin esetében 2019 nyara óta igényelhető a falusi csok támogatás, a kormány célja ezáltal is elősegíteni a családok saját otthonba költözését, letelepedését.

Emellett Szentkatalin vezetősége rendszeres pályázója a Magyar Falu Programnak is, géppályázatukkal 15 millió forint értékben tudták bővíteni a település gépparkját, s a játszótér is bővült egy sportparkkal.