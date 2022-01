Az Országos Vérellátó Szolgálat a véradóeseményeken biztonságos környezetet biztosít mind a véradók, mind a dolgozók számára. Bevezették a webfelületen történő időpontfoglalás lehetőségét, a kézfertőtlenítést, sebészi maszkot kap mindenki a többi véradó és a személyzet védelme érdekében. A véradás helyszínére történő belépés előtt érintésmentes lázmérő eszközzel mérik a jelentkezők testhőmérsékletét, és a véradás helyszínén korlátozzák az egy helyiségben tartózkodó személyek számát. A kérdőívek kitöltésére, várakozásra, véradásra szolgáló területet úgy alakítják, illetve alakították ki, hogy biztosított legyen a véradók között a minimum 1,5 m-es távolság. Minden véradó számára fertőtlenített íróeszközt biztosítanak a kérdőív kitöltéséhez és egyéb dokumentumok aláírásához.

– Igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy ebben a járvánnyal terhelt időszakban is minél többen csatlakozzanak a véradók táborához, ezért kérünk mindenkit, aki egészséges és teheti, keresse fel véradásainkat és adjon vért, mert ezzel életeket ment – hívja fel a figyelmet a Pécsi Regionális Vér­ellátó Központ.



Ezen a héten lesz a Mézes csütörtök a karjukat nyújtóknak

A véradási helyszínekről – köztük a baranyaiakról is – az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján tájékozódhatnak a segíteni szándékozók. Népszerűek a tematikus véradónapok is, amelyeket a Pécsi Regionális Vérellátó Központban 2006 óta szerveznek. Ilyen alkalmakkor valami apró ajándékkal mondanak köszönetet az önként segítséget nyújtó vér­adóknak. Ezek közül talán a most csütörtökre is meghirdetett „Mézes csütörtök” (Pécs, Pacsirta utca 3., 8.00–17.30) a legkedveltebb, amikor is egy üveg termelői mézzel köszönik meg az önzetlen segítségnyújtást, de a tapasztalat szerint mindegyik tematikus véradásra megközelítőleg kétszer, háromszor többen érkeznek, mint egy átlagos napon.