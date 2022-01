A nyugdíjak változásával kapcsolatban számos rémhír látott már napvilágot. Ezúttal pozitív tervekről számolhatunk be, melyet a nyugdíjasok egyik érdekvédelmi szervezete, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) terjeszt a választások után az új kormány elé. A lista leglényegesebb elemei: 2023-tól a GDP legalább 10 százalékát fordítsák a nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások finanszírozására. Emellett kérik, hogy 2023 januárjától vezessék be a vegyes indexálást. Továbbá cél az is, hogy a korbetöltött teljes jogú nyugdíjminimum a mindenkori nettó minimálbér 50 százalékát érje el.