Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed. Az új fertőzések 29%-át már omikron vírusvariáns okozza. A januári első oltási akción több tízezren vettek fel oltást, az akció ezen a héten is folytatódik: csütörtök és péntek délután, valamint szombaton ismét előzetes időpontfoglalás nélkül lehet menni oltásra a kórházi oltópontokra és a kijelölt járásközponti szakrendelőkbe. Emellett a háziorvosok is oltanak.

A harmadik oltás felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettség.

Következő oltási akciók a kórházi és járásközponti oltópontokon:

· 2022. január 13-14. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

· 2022. január 15. (szombat) 10-18 óra között,

· 2022. január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,

· 2022. január 22. (szombat) 10-18 óra között,

· 2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között.

· 2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között.

Folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához.

Ami az országos adatokat illeti, Magyarországon beoltottak száma 6 304 323 fő, közülük 6 050 416 fő már a második, 3 321 659 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. 8921 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 327 014 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 73 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 40 237 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 158 509 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 128 268 főre emelkedett. 2611 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 243-an vannak lélegeztetőgépen.

Az omikron vírusvariáns már erősen terjed és növeli a fertőzöttek számát, a megerősítő oltás felvételével megelőzhető a betegség súlyos lefolyása.