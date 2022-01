A rendelettervezet törvényességi egyeztetése során kiderült, hogy a leggyakrabban előforduló, a közösséget a leginkább zavaró magatartások (az ebtartás, a hulladékgazdálkodás, valamint a közterület rendjét érintő szabályok) megszegésének következményeiről már rendelkezik egy magasabb szintű jogszabály, ezért az önkormányzat azokat már nem szabályozhatja a saját rendeletében jogszerűen. Így, hogy ezeknek a magatartásoknak a megszegése már szankcionált, ezért külön bírság kiszabása már nem lehetséges.

Ennek köszönhetően a rendelet csak azokat a közösségellenes magatartásokat nevesíti, amelyet az önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály nem szabályoz.



Így az idei évtől az önkormányzati rendelet közösség­ellenes magatartásként szabályozza, ha valaki megszegi a hulladékszállítási közszolgáltatás és a szelektív hulladékszállítás szabályait. Eljárás indítható az üzletek, illetve az utcai árusok környezetének tisztán tartására vonatkozó szabályok megszegése esetén is. A hulladékok elhelyezésére vonatkozó szabályok megszegésével köztisztasági szabálysértést követünk el, amely eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.



A közterület rendjével kapcsolatban is van átalakulás, hiszen például a szennyvízelhelyezés szabályainak megszegése is a rendőrség hatásköre. Az ebtartás révén is van változás, ugyanis a kutyával való szabálysértés, veszélyeztetés esetén, az eljárás szintén rendőrségi hatáskör.



A rendelet Sellye város hivatalos honlapján megtekinthető.