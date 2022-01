A tavalyi beavatkozások nagyobbik hányadát a Magyar Falu Program forrásai tették lehetővé. 2017 óta összesen 175 kilométernyi gyorsforgalmi út rekonstrukciója zárult le a forgalom folyamatos fenntartása mellett az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tájékoztatása alapján.

A munkálatok idén is folytatódnak, a Baranya megyei idei tervezett felújítások jelenleg előkészítés alatt vannak, azok a források biztosítását követően indulhatnak el – írta lapunk érdeklődésére a Magyar Közút Zrt.

A tervezettek közül a legnagyobb szakasz a Cserdi és Szentlőrinc közötti összekötőút több mint 3 kilométeres szakaszának felújítása lesz, de jelentős még a 6602 számú mellékút felújítása, a munkálatok tulajdonképpen Bodolyabér belterületét érintik Kishajmásig.

Több mint 2 kilométeres szakaszon újul meg az 5707-es számú mellékút is, a felújítani tervezett szakasz Villánykövesd belterületén a Petőfi Sándor utcát érinti. Olasz község belterületének a Magyar Közút fenntartásában lévő útja szintén megújulhat az idén. A lothárdi bekötőút valamivel több mint egy kilométeres szakaszának burkolatjavítására szintén lehet számítani ebben az évben a közútkezelőtől kapott információs táblázat szerint. Hogy melyik útszakaszokon mikor kezdődnek meg a munkálatok, arról nem kaptunk választ a Magyar Közút Zrt-től.

Kerékpárutak felújítása is várható az idén, emellett újabb, megyénket is érintő szakaszok is épülnek

A Magyar Közút Zrt. az idén még többet fordíthat a kerékpárutak karbantartására is. Másfélszer több forrás áll rendelkezésre ugyanis az állami kezelésű kerékpárutak üzemeltetésére. Az üzemeltetési és karbantartási feladatokon túl 2022-ben felújításokra is fedezetet biztosít az országos kerékpáros hálózatra fordítható 1,5 milliárd forint.

A kormány 2018-ban vonta be a hazai kerékpáros hálózat fenntartásába a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t. A 2021-es év egyébként a kerékpározásban a rekordok éve volt, soha ennyien nem kerékpártúráztak Magyarországon. Ez nem véletlen, ugyanis az elmúlt években számos hiányzó láncszemet jelentő kerékpárút készült el. Az építés és a karbantartás mellett jelenleg közel 1000 kilométer kerékpárút tervezése van folyamatban. Megyénket érintően jelentős fejlesztés lesz a Szigetvár és Kaposvár között megépülő 55 kilométeres kerékpárút, melynek terveztetése tavaly novemberben elkezdődött. A projekt két részre tagolódik. Mint a magyarepitok.hu beszámolt róla, első körben Szigetvár és Antalszállás (Bőszénfa megyehatár) között hozzávetőlegesen 25,5 km hosszúságú bicikliút épül. Ezen belül az új építésű szakasz hozzávetőlegesen 16,6 km. A szakaszon lévő, felújítandó legnagyobb műtárgy az Almás-patak feletti felüljáró híd, amelynek felszerkezeti hosszúsága 25 méter. A második rész Bőszénfa (Antalszállás megyehatár) és Kaposvár között épül ki. Hozzávetőlegesen 30,5 km hosszúságú szakasz jön létre, ezen belül az új építésű szakasz hozzávetőlegesen 17,4 km. A szakaszon tervezendő egy új építésű műtárgy: a Surján-patak feletti felüljáró felszerkezeti hosszúsága 10,43 méter lesz.