Farsangi mulatságra készülnek a településen, melyre minden korosztályt várnak.

– Aki jelmezbe öltözik, külön jutalomban részesül, a gyerekeknek pedig különleges, szórakoztató meglepetéssel készülünk – számolt be a februárra tervezett ünnepi alkalomról Rózsafa polgármestere, Németh Norbert. Az önkormányzat fánkkal, szendvicsekkel és üdítővel készül, melyből minden résztvevő, akár jelmezben, akár anélkül, egyaránt díjmentesen fogyaszthat, ezenkívül tombola is lesz majd.

A Magyar Falu Programban tavaly támogatást nyertek a játszótér felújítására, ezt idén tervezik megvalósítani, többek között új, modern játékokkal és közvilágítási rendszerrel.

– A szokásos nőnapi, idősek napi és húsvéti programok mellett a falunapot is magas színvonalon, neves előadókkal szeretnénk megszervezni idén nyáron – árulta el a polgármester, aki azt is hozzátette, a művelődési ház és a temető fejlesztésére is készül már a pályázat a Magyar Falu Program keretén belül.