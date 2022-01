– A terrorizmus napjaink egyik legveszélyesebb bűnözési formája, egyben komoly kihívás a büntetőjog számára is. Számos nemzetközi egyezménnyel igyekszünk visszaszorítani, a terrorizmus finanszírozása bűncselekménnyé nyilvánítása ennek egy része – vélekedett a téma szakértője.

A terrorizmus finanszírozása jelenleg három módon történik a gyakorlatban. Először is terroristák finanszírozhatják a tevékenységüket bűncselekmények elkövetésével. Ez lehet például emberrablás, pénzmosás vagy kábítószer-kereskedelem. Olyan bűncselekményeket választanak, amelyek rövid időn belül jelentős profitot eredményeznek. Másodszor történhet a finanszírozás legális üzleti tevékenységgel. Végül a terrorizmus finanszírozása történhet adományok segítségével is, szűkebb értelemben ezt nevezzük terrorizmus finanszírozásának.



– Ha magánszemélyek, szervezetek vagy akár államok terroristákat vagy terrorszervezeteket támogatnak bármilyen módon, bármilyen anyagi eszközzel, vagy akár csak ilyen célból elkezdenek pénzt gyűjteni, az a magyar büntetőjog szerint is két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Mivel a pénzügyi szolgáltatók az egész világon figyelik és jelentik a gyanús tranzakciókat, a terroristák sokáig kénytelenek voltak a leginkább likvid és anonim fizetőeszközt használni: a készpénzt – folytatta gondolatait Gál István László.

Persze a terrorfinanszírozás valamennyi formája megoldható készpénzzel ma is, és talán még mindig ez a gyakoribb, de a jövőben a kriptopénzek részesedése várhatóan emelkedni fog a veszélyes bűncselekmény vonatkozásában is, fokozatosan kiszorítva a készpénzt. A kriptopénzek elterjedése így nemcsak a legális gazdasági élet szerepelőinek jelent új üzleti lehetőségeket, hanem a bűnözőknek is. Ahhoz, hogy közgazdasági értelemben valamit pénznek tekintsünk, az szükséges, hogy legyen értékálló, osztható és könnyen kezelhető. Ezen ismérveknek a kriptopénzek mind megfelelnek.



– Ha egyre nagyobb arányban fogadják el ezeket csereeszközként és felhalmozási eszközként is, akkor a jövőben a forgalomban lévő hivatalos jegybankpénzek egy részét is kiszoríthatják majd, komoly fejtörést okozva a kormányzatoknak – ismertette elméletét a tanszékvezető.