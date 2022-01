Kárt okoztak a Tüke Busz Zrt.-nek és közvetve az utasoknak is azok az ismeretlenek, akik több esetben megrongálták az érintésmentes kézfertőtlenítő berendezéseket a pécsi autóbuszokon. Egyes járművekből kiszerelték a berendezések elemeit, más esetekben az eszközök belső tartály részét távolították el. A megrongált és nem javítható készülékek cseréjéről a társaság gondoskodik.

Az érintésmentes adagolók üzembe helyezése óta ezer liternél is több fertőtlenítő folyadék utántöltéséről gondoskodott a társaság. Az utasok kedvezően és örömmel fogadták az autóbuszokra felszerelt érintésmentes adagolókat és utazásuk során szívesen is használják azokat. A társaság arra kéri utasait, amennyiben azt tapasztalják, hogy a szenzoros fertőtlenítő nem működik, feltétlenül jelezzék azt az autóbuszvezető számára. Az utasok jelzése is nagy segítséget jelent a társaságnak abban, hogy a hibás berendezéseket vagy egyes egységeiket pótolva a kézfertőtlenítés lehetőségét újra biztosítani tudja.

A készülékek működésének ellenőrzése az autóbuszvezetők feladata, a fertőtlenítő folyadék utántöltése jelzésük alapján az autóbusz-állomásokon történik.

Az utasok védelme érdekében már egy éve üzemelnek ezek az eszközök a pécsi autóbuszokon, így a kézfertőtlenítés lehetősége továbbra is biztosított. A pozitív tapasztalatok eredményeként 2020 decembere óta mintegy száz, a forgalomban napi rendszerességgel közlekedő autóbuszon van lehetőségük az utasoknak arra, hogy a felszállást követően kezüket fertőtlenítsék.

Felelős szolgáltatóként fontos számunkra, hogy minden utasunk tudja, a Tüke Busz Zrt. odafigyel a biztonságukra, egészségükre. A pécsi autóbuszokon történő utazás továbbra is biztonságos, a közösségi közlekedés a vírusveszély idején is megbízható szolgáltatást jelent mindenki számára.