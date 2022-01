Az omikron vírusvariáns már erősen terjed és növeli a fertőzöttek számát, a megerősítő oltás felvételével megelőzhető a betegség súlyos lefolyása. Az oltási csütörtökön, pénteken és szombaton is folytatódik. A negyedik oltás is már kérhető. A karantén ideje 7 napra csökkent.

Február 15-től a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul, csak azoknak lesz érvényes, akik oltottak, illetve harmadik oltásukat is 6 hónapon belül felvették. Aki szeretné minél előbb felvenni az első vagy a megerősítő harmadik oltását, az előzetes időpontfoglalás nélkül megteheti a januári oltási akciónapokon.

Következő oltási akciók a kórházi és járásközponti oltópontokon:

· 2022. január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,

· 2022. január 22. (szombat) 10-18 óra között,

· 2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között.

· 2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között.



Kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Ami az országos adatokat illeti, 14 890 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 369 974 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 85 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 40 686 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 181 715 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 147 573 fő. 2645 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 208-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 322 905 fő, közülük 6 066 056 fő már a második, 3 430 445 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.