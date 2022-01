– Mindig is forgalmas volt a pécsi jégpálya, az országban ez a második legnépszerűbb pálya a budapesti városligeti után. Egy szezonban 45 ezer jegyet adunk el általában. A téli szünetben az 1500 látogatót is elértük, de szép időben egy átlagos hétvégi nap is megfordulnak 1100–1200-an nálunk – számolt be a látogatottsági adatokról Maretics György létesítményvezető.

– A korcsolyapálya 1981 októbere óta működik. Egészen addig, amíg a pláza nem nyitott meg, a jégpálya volt az első számú randevúhelyszín. Az öt hónapos szezon alatt 70–80 ezer vendég jött, szombatonként egy este eladtunk 1200 belépőt. Ennyien persze nem fértek el a pályán, a fele társaság csak a pálya körül randizott, ismerkedett – mesélt a pálya társasági szerepéről Maretics György.

– A pláza, majd a belvárosi bevásárlóközpont nyitásával megoszlott a forgalom, de ettől függetlenül ma is kedvelt randevúhelyszín a pálya, de ma már csak azok választják ezt a helyszínt, akik valóban korcsolyáznak is – állapította meg.

Ma is fontos közösségi helyszín a korcsolyapálya, hétvégén délelőtt és délután érkeznek elsősorban a családok, este pedig a fiatalok. – Elsősorban a 10–16 éves korosztály a meghatározó, a fiatalok ma is szeretnek itt bandázni, ismerkedni – tudtuk meg a létesítményvezetőtől.

Úgy tűnik, Pécsett igen sokan kedvelik a szabadidős korcsolyázást, a pályán néha nagy tömeg jön össze, az üzemeltetők viszont kiemelt figyelmet fordítanak az aktuális járványügyi szabályok betartására. A szabadidős korcsolyázók számára vonzó, hogy jó időben, napsütésben szelhetik a jeget, ugyanakkor a rossz idő ellen így kevésbé lehet védekezni.

Csoportok és osztályok is bejelentkeznek a foglalkozásokra

– Hétköznap délelőttönként számos osztályt is fogadunk, ők kedvezményesen látogathatják a pályát. Gyakran jönnek a Babitsból, a Széchenyiből, de vidékről is hoznak diákokat a pedagógusok kisbuszokkal – mesélte a vezető.

A korcsolyapálya tanfolyamokat is kínál, minden szezonban két turnusban, kezdőknek és haladóknak egyaránt. – A jelenlegi turnusban több mint száz résztvevő jött össze – tette hozzá Maretics György.