„Visszautalják a pécsi önkormányzat tisztségviselői a béremelésének összegét a városnak. A polgármesterek fizetésemelésére a kormány kötelezte az önkormányzatokat, ám a megyei jogú városok, így Pécs esetében sem biztosított ehhez fedezetet” – szólt a baloldali önkormányzat közleménye. Péterffy Attila pécsi polgármester azt mondja, hogy a „város nehéz költségvetési helyzetben van, működését a feszes gazdálkodás és a takarékosság határozza meg. Ilyen helyzetben sem elvárt, sem etikus nem lehet a polgármesteri illetmény emelése”. A három alpolgármester fizetésével is ugyanígy járnak el.

A baloldali városvezetés ugyanakkor arra nem tért ki, hogy forintosítva, ténylegesen ez valójában mekkora megtakarítást jelenthet, azonban számításaink szerint havonta egyikük mintegy milliós fizetésének a mértékét sem éri el ez az összeg. Ez pedig azért is lényeges körülmény, mert éppen az MSZP–DK-s városvezetés növelte meg az alpolgármesterek számát azzal, hogy beemelték Nyőgéri Lajost is az alpolgármesterek közé, illetve a városvezető maga is mintegy négymillió forintért bérel autót az önkormányzat kasszájából magának.

Csizmadia Péter frakcióvezető a történtek kapcsán azt mondta, hogy többször jelezték már, nincs helye a képviselői tiszteletdíjak folyamatos emelésének – ez pedig idén is több lett –, amit Péterffy mellszélességgel támogatott.

– Sosem késő belátni a hibákat, várom, hogy az idei költségvetés tárgyalásakor ezen jelképes felajánláson kívül az a több százmillió forintos megtakarítás is jelentkezik-e, amit a baloldali városvezetés saját klientúrájára és barátaira költött az elmúlt két évben. Ennyivel került többe a baloldali városvezetés a pécsieknek – mondta. – Ha valóban érdemi döntést akarnak hozni, akkor szállítsák le a különböző barátok, cégvezetők, tisztviselők javadalmazását, illetve mondják fel azokat a szükségtelen szerződéseket, amik azt eredményezték, hogy Péterffy egy tanácsadói hadsereggel vette körül magát és amivel sok helyre jól kipróbált szocialista, DK-s káderek kerültek.

Hozzátette: a spórolást valóban kezdjék el magukon, bízik abban, hogy idén nem az óvodákon, a buszsofőrökön, a szociális szférán és az önkormányzati intézményeknél dolgozókon akarnak megtakarítani.