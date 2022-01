– Kijelentjük, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakáskoncepciójának elfogadását jelen formájában a Szövetségünk nem tudja támogatni, de mindent megtesz annak érdekében, hogy az általunk korábban már megfogalmazott szempontok és konkrét megoldási javaslatok beépítésre kerüljenek a koncepcióba – áll a Pécsi Civil Lakhatási Szövetség lapunk megkeresésére küldött közleményében.

Múlt hét szerdán a pécsi városvezetés egyeztetett a szövetség tagszervezeteivel (A Város Mindenkié Pécs csoport; Dosta Sas Kulturális és Jogvédő Egyesület; Khetanipe Egyesület; Mosolymanó Egyesület; Pintru Voj Érdekvédelmi Civil Egyesület; Tegyünk Egymásért Egyesület), valamint a szolgáltatók és szociális intézmények képviselőivel az új városi lakáskoncepcióról.

– A koncepció az önkormányzat felkérésére készült, a civilek bevonása nélkül, bár előzetes véleményezésünkbe és az ülésen többszöri kérdésre sem kaptunk arra választ, konkrétan mely szakmai csoport vagy szakértő készítette – írták a civilek lapunknak.

Azt viszont sikerként könyvelték el, hogy a városvezetés eredetileg januárban, majd februárban akarta elfogadtatni a közgyűléssel a dokumentumot, de a civilek újabb érdemi egyeztetésre kaptak lehetőséget, így az új lakáskoncepció csak márciusban kerülhet a döntéshozók elé.

– További részeredményként értékelhető, hogy a városvezetést az ülésen képviselő alpolgármester (Nyőgéri Lajos – a szerk.) ígéretet tett arra, hogy a Lánc utcai „garzonház” ügyében külön operatív egyeztető ülést fognak tartani az érintettek bevonásával – írták.

Mint ismert, Fogarasi Gábor jobbikos képviselő, jelenleg a városvezető koalíció tagja 2019-ben még azt hangoztatta: a Lánc utca problémáját tíz perc alatt meg lehet oldani.

A szövetség további felvetése, hogy „a koncepcióban a lakbérekből és a közüzemi díjhátralékból származó kintlévőségek adósságrendezése vonatkozásában elfogadhatatlan módon a város egyetlen elképzeléseként a behajtás van nevesítve, annak ellenére, hogy immár 10 éve konkrét egyeztető munka folyik az adósságrendezés struktúrájára és tartalmi feltételeire vonatkozóan az érintett szereplők között (önkormányzat, Ellátó Központ, PÉTÁV, Tettye Forrásház, szociális intézmények és partnerek), ráadásul az eddigi koncepciókban is szerepelt”.

A Pécsi Civil Lakhatási Szövetség közleményében azt ígéri, hogy a lakáskoncepcióval kapcsolatos következő kerekasztal ülésig közösen kidolgozott szakmai anyagot és javaslatot küldenek az önkormányzatnak.

Érdeklődtünk Nyőgéri Lajos szociális ügyekért felelős alpolgármesternél, hogy miként értékeli a múlt heti egyeztetést a civilekkel, de az MSZP-s politikus nem kívánt válaszolni. Azt viszont ő is megerősítette, hogy az új lakáskoncepció márciusban kerülhet a közgyűlés elé. Ezt azért is volt fontos tisztázni, mert az önkormányzat hírportálja még egy pénteken megjelent cikkében is azt hirdette, hogy a döntéshozó testület a mai ülésén fogadhatja el a dokumentumot. Ráadásul a tervezet hétvégéig nem is volt elérhető a város honlapján, holott korábban azt kommunikálták, hogy bárki megismerheti azt.

– Nehezen érthető, hogy a civil szervezetek álláspontját miért nem vették figyelembe a városvezetők, amikor összeállították ezt lakáskoncepciót, az erről szóló vitaanyagot ugyanis már tavaly ősszel kiküldték nekik véleményezésre – nyilatkozta lapunknak Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület frakcióvezetője.