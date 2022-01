Öt évvel ezelőtt, éppen Szent Miklós napján, mikuláskor jegyezték be a Castrum-Pécs Kft.-t a Tüzér utcai volt MSZP-székház tulajdonosának. Tóth Bertalan, az MSZP akkori frakcióvezetője, jelenlegi országos elnöke akkor „üzleti titokra” hivatkozva nem árulta el a vételárat.

A Castrum-Pécs Kft. ugyanakkor nemcsak a volt pártházat szerezte meg, hanem a szomszédban található 2014-ben bezárt Minerva könyvtárépületet is megvásárolta a Területi Művelődési Intézmények Egyesületétől. Sőt, a földhivatali dokumentumok szerint 2020 nyarán az MSZP-s politikusokkal dolgozó pécsi önkormányzattól adásvétel útján megszerezte azt a telket is, amelyen a volt könyvtár és az egykori mozgalmi ház áll. Ezt a bizniszt már nem verték nagydobra, mindenesetre így már egy komplex és értékes birtok jöhetett létre az akkor még csak épülő egyetemi fogászati tömb közvetlen szomszédságában.

Vélhetően ennek az üzletnek volt betudható az, hogy a tavalyi év elején megindult a pártszékház eldózerolása, legyalulása, aminek következtében rengeteg hulladék maradt. A törmelék azóta is rondítja a területet, hónapok óta szúrja a pécsiek szemét, mostanság pedig az új egyetemi épület miatt ez a romhalmaz kifejezetten bántó.

Az ügyben megkerestük az MSZP-s alpolgármestert is sorai között tudó városvezetést, árulják el, mennyiért adták el a pécsiek vagyonát, több mint 3500 négyzetméteres, értékes telket, valamint tettek-e bármit annak érdekében, hogy a romhalmaz eltűnjön.

Válaszukban a vásárló nevét nem árulták el, mindössze „egy pécsi céget” említenek. Mint írták, nyilvános vakliciten, teljesen átlátható módon adták el az ingatlant 114,5 millió forintért, az eljáráson a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. is részt vett. A Castrum-Pécs Kft.-t szintén hasonló kérdésekkel kerestük a hivatalos e-mailjükön, valamint tudakoltuk tőlük a korábbi ingatlanvásárlások során kifizetett vételárakat is. A vállalkozástól még azt is megkérdeztük még, hogy van-e összefüggés a volt MSZP-székház megvásárlása és a között, hogy Tóth Bertalan MSZP-elnök éppen a cég donátusi villanegyedében talált magának otthont a csok felhasználásával. A vállalat nem válaszolt.

A cég egyik tulajdonosa a Pécsett jól ismert Georgiou Grigorisz. (A nyilvános adatbázisban még szerepel a közelmúltban elhunyt, volt MSZP-s parlamenti képviselő, Lusztig Péter neve is.)

Georgiou Grigorisz a 2019-es önkormányzati választási kampányban az egyik fideszes jelölt plakátjaira ragasztott rá válogatott szidalmakat, illetve különböző ingatlanos érdekeltségeire kerültek ki Orbán Viktort gyalázó molinók.

Érdekesség, hogy az említett vakliciten részt vevő Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vezérét, a rekordfizetést kapó Szabó Szilárdot szintén MSZP-hez közelállónak tartják.