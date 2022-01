Mikor tavaly elindult a koronavírus elleni oltási kampány, akkor kötelező volt az oltásban a háziorvosoknak részt venniük. Egy lista alapján kellett behívni az időseket.

– Ebben az időszakban nagy segítséget kaptam a kozármislenyi önkormányzattól. Megkaptuk a művelődési házat, ami mondhatjuk, oltópontként működött – emlékezett vissza az oltás kezdeteire a doktornő. – Kaptunk egy listát az ÁNTSZ-től, kiket kell oltani és mivel. A művelődési ház dolgozói segítettek, felhívták az embereket, időpontot egyeztettek. Nekünk könnyű dolgunk volt, oltottunk.

Amint a nagy oltási akció lezajlott, jött a szeptember. Akkor már nem volt kötelező oltani a háziorvosoknak, de Molnár Csilla úgy gondolta, hogy pácienseivel jó, baráti kapcsolata van, megbíznak benne, így ő tovább folytatta az oltást. Mint megtudtuk, például a Pfizer-vakcinára hat embert kellett beszervezni, a Modernára kezdetben tízet, emiatt Molnár Csilla a közösségi oldalon, a Facebookon, hirdette meg az oltási napokat, hogy a vakcina ne vesszen kárba, amire általában 30-40-en jelentkeztek.

– A praxisom kilencven százaléka át van oltva. Kilencven százaléka megkapta a két oltást, nyolcvan százaléka már a harmadiknál jár, és elkezdték kérni a negyediket. Azért, mert már nincs nagyon jelentkező, így a most érkezőket kénytelenek vagyunk beküldeni az oltópontokra, hogy ne dobjunk ki vakcinát – mondta az orvos.

Ha valaki azzal érkezik a rendelőbe, folyik az orra, fáj a torka, hogy ne izguljon, letesztelik, ezt ottjártunkkor is tapasztaltuk. Május óta a doktornő praxisából hárman kerültek kórházba. Közülük egy oltatlan volt, kettő oltott (két oltásuk volt), de nagyon súlyos alapbetegséggel rendelkeztek. Nem kerültek gépre, csak megfigyelésre vitték be őket, hogy biztonságban legyenek. Az oltatlan egy fiatal nő volt, de neki is volt alapbetegsége. Ő oxigént kapott, mint az orvos mondta, neki sikerült annyira megijednie, hogy beoltatta magát.

Szilveszterig mindig megosztotta a tesztek eredményeit a Facebookon az orvos, abból látszott, hogy míg karácsony előtt negatív teszteredmények születtek, addigra szilveszter után újra emelkedni kezdett a pozitívak száma. A tünetekről megtudtuk, enyhébbek a korábbinál, náthával, köhögéssel, enyhe lázzal jár.

A tesztek eredményét januártól már nem találtuk a közösségi oldalon, az okokról érdeklődtünk.

– Egy fenyegető e-mailt kaptam egy oltástagadótól. Megijedtem. Olyanokat írt, hogy embereket teszek tönkre, kinyírom őket és meg is fenyegetett. Az esetet jelentettem a háziorvospraxis vezetőjének, aki továbbküldte az Operatív Törzsnek és a Nemzeti Védelemnek, rendőrségnek – mondta Molnár Csilla. Úgy tudjuk, több háziorvos kapott hasonló fenyegető levelet.

És, hogy mikor lesz vége a járványnak, annyit mondott az orvos: „Abban bízom, hogy idővel gyengülni fog a vírus. Tartani kell a vírustól, de nem lehet az, hogy a gondolkodásunkat az omikron, delta uralja. Át kell állítani agyunkat, gondolkodásunkat. Legyünk beoltva, de optimisták maradjunk. Boldogan éljünk, sokat mozogjunk a szabad levegőn.”