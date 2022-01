Az ország első egyeteme a közleményében azt írta, hogy 2,8 milliárd forint állami támogatásból alakítják ki a Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpontot és családbarát szülészetet a Pécsi Tudományegyetemen. Az ütemtervek szerint a kivitelezés több mint egy évig is eltarthat.

A fejlesztést végző Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. a PTE Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Reprodukciós Központját teljesen felújítja és bővíti, modern fogadótermet alakítanak ki és duplájára emelik a jelenlegi ágylétszámot, emellett családias, kétágyas, kényelmes kórtermeket hoznak létre.

Az épület látványterve

A Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont létrehozására 1,7 milliárd forint, míg a családbarát szülészet kialakítását célzó pályázati program keretében további 301 millió forint támogatásban részesült a pécsi egyetem.

A magyar állam a kivitelezést további 807 millió forinttal támogatja, ennek során 660 négyzetméternyi területet építenek be a mesterséges megtermékenyítést szolgáló Reprodukciós Központban, ráadásul átépítik és korszerűsítik a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika épület­együttesének több mint ezer négyzetméterét is.

A fejlesztésnek köszönhetően az ellátás a legkorszerűbb eszközökkel ellátott, kibővített laboratóriumokban zajlik majd. Emellett a klinika kutatási tevékenységét végző önálló kutatólaboratóriumát is kialakítják.

– A pályázatok másik fő célja, hogy a klinika szülészeti ellátását a családbarát elvárásoknak még jobban megfeleltessük – vélekedett Várnagy Ákos, a Reprodukciós Központ szakmai vezetője. – Ennek keretében megújul az összes szülőszoba, az intenzív osztály és a császármetszés utáni édesanyák megfigyelésére szolgáló kórtermek is. Ugyancsak teljes egészében korszerűsítik a gyermekágyas osztályt, amelynek igen fontos része a kismamák kényelmét szolgáló légkondicionáló berendezés beépítése.

Mindemellett a több mint százéves klinika déli homlokzatának régóta áhított teljes körű felújítása is megvalósul a projekt keretein belül.



Kell a türelem

A klinika és a beruházást végző ZÁÉV Zrt. munkatársai folyamatos segítséget igyekeznek majd nyújtani, hogy a betegellátás zavartalanul működhessen, és a lehető legkisebb kellemetlenség érje az ellátottakat. Ugyanakkor a kivitelezés érdekében bizonyos költözések, átszervezések elengedhetetlenek, így nagy szükség lesz az érintettek türelmére is a beruházás kapcsán. Elsődlegesen a szülészeti klinika és a szomszédos onkoterápiás intézet parkolóinak részbeni lezárására kerül sor a felvonulási épületek és a munkagépek helyigénye miatt.