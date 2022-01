A harminc éve használt táncterem felújítására a Baranyai Western Egyesülettel együtt sikeresen pályáztak a Lafarge Cementgyár által kiírt felhívásra, a termet ugyanis a western táncok szerelmesei is használják, valamint a felújítások haszonélvezői lesznek a jógafoglalkozások résztvevői is. Sikerült javítani a mennyezet állapotán, kicserélték a tükröt is a teremben. Ezen felül helyi vállalkozók és szülők is felajánlották segítségüket, így a világítótestek cseréjére is sor kerülhetett.

Somogyiné Lakos Erika, az Arabeszk Tánccsoport vezetője elmondta, a táncosok a hónap közepén vehették birtokba a megújult termet, melynek további modernizációja érdekében a jövő évben is terveznek még pályázni.