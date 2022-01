A gyermekek oltása előzetes regisztráció és időpontfoglalás alapján történik. Az oltásra érkezőket gyermekgyógyászatban jártas szakemberek fogadják. A gyermekek a hősies részvételért bátorság oklevelet és matricát kapnak. Természetesen arra is van lehetőség, hogy a gyermekek az őket kísérő szülőkkel együtt vegyék fel az oltást – válaszolta a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) lapunk megkeresésére azzal kapcsolatban, hogy több szülő is felvetette, oltakozhat-e egyszerre öt és tizenegy év közti gyermekével.

– Az oltás után adtak a kislányomnak egy bátorság oklevelet, és választhatott magának többféle édesség közül is – mesélte el a Dunántúli Naplónak egy anyuka, akinek a PTE KK-ban oltották be gyermekét nemrég.

– Mondták, hogy már aznap mehet is rögtön iskolába a gyerekem, nem kell rá otthon vigyázni. A lányom egyébként elárulta, nagyon megnyugodott attól, hogy végre ő is be lett oltva – mesélte.

Ugyan a legfiatalabb korosztály oltása előzetes regisztrációhoz és időponthoz kötött, több szülőtől is úgy értesültünk, ha valaki megjelenik a gyermekével egy oltóponton időpont nélkül, az egészségügyi dolgozók nem szívesen küldik haza, inkább mindent megtesznek azért, hogy még aznap megkapja az oltást a gyermek. Ez persze nem hivatalos értesülés, így a legbiztosabb, ha mindenki regisztrál és időpontot foglal.

– Mióta elkezdődött az öt és tizenegy év közötti gyermekek oltása, rendszeresen keresnek meg szülők kérdésekkel. Leggyakrabban az érdekli őket, hogy a télen gyakori, enyhe felső légúti fertőzések után mennyit kell várni, hogy a gyereküket beolttathassák. Fő szabály szerint az első két oltást érdemes a gyógyulás után azonnal beadatni, a harmadikat viszont csak négy hónap után – nyilatkozta lapunknak Dr. Pátri László pécsi gyermekorvos.

– Lázas megbetegedés esetén a gyógyulás után általában két héttel biztonsággal beadható az oltás, de mindenkinek azt javaslom, előtte konzultáljon gyermekorvossal – tette hozzá.