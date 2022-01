A szennyvíz koronavírus-örökítőanyagának koncentrációja országos átlagot tekintve ismét enyhe emelkedést mutat, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A vizsgált városok közül emelkedő tendencia Debrecen, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Tatabánya és Zalaegerszeg esetében látható, míg Pécsen stagnálás tapasztalható. A Nemzeti Nép­egészségügyi Központ felhívja a figyelmet, hogy továbbra is várják az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon, így Baranyában is, továbbra is öt vakcina közül választhatnak az oltásra jelentkezők.