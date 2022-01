Mára a sportélet rendkívül szerteágazó a településen, a különböző sportágakban az utánpótlás létszáma is jelentős.

Mint azt Vidák Krisztinától, Szászvár polgármesterétől megtudtuk, a jeles évfordulóra emlékezetes ünnepséggel készülnek, amelyet május 28-án, a gyermeknappal egy időben tartanának. A centenáriumi rendezvények nyitóeseménye a Sportegyesület székházának átadása lesz – az épület felső szintje és tetőszerkezete már korábban elkészült, az elkövetkezendő időszakban a homlokzatot is rendbe teszik, a hosszabb távú tervek között pedig az alsó szint felújítása is szerepel, pályázati támogatás segítségével.

A centenáriumi rendezvénysorozat részeként a székházban a sportegyesület történetét bemutató emlékkiállítás is nyílik. Az épület megújuló homlokzatára pedig felirat is kerülne, ennek szövegéről a településen élők véleményét is kikéri az önkormányzat. A felhívás szerint jogos igény lenne egy olyan elnevezés, ami a bányászathoz kötődő múltra utal, hiszen a pálya, a közösségi ház, a sportcsarnok, a múzeum mind-mind a bányának, a bányászoknak köszönheti létét.

Évtizedekig erre utalt az egyesület neve is, országszerte így ismerték meg a települést. Ennek ellenére már 1991-ben úgy döntött az akkori vezetés, hogy a sportkör nevéből elhagyja a Bányász kifejezést, mert a bánya már nem finanszírozta a sportot.

Most az önkormányzat szavazást indított: három elnevezésre tettek javaslatot, de a további ötleteket is várják. Amit a többség szeretne, az a felirat kerül a székházra.