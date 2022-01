– A 137-00 hívószám hétfőtől péntekig 17-21 óra között érhető el, mégpedig ingyenesen tehát ekkor van az ügyeleti idő. Egy önkéntesre havi 3-5 estés elfoglaltság vár, ha csatlakozik a csapatunkhoz. – mondta el Székely Zsuzsanna, a szolgálat helyi vezetője. – A hívások fogadása előtt egy 100 órás, ingyenes képzést tartunk, mely péntek esténként és szombatonként van, hogy az is tudjon csatlakozni, aki főállásban dolgozik.

A csapat bővítésének érdekében Telefonos lelki segítőket keresnek önkéntes munka keretén belül. A 137-00 ingyen hívható segélyszám működésében résztvevő alapítvány 18-70 év közötti, érettségizett urakat és hölgyeket keres. Jelentkezni a [email protected] címen lehet január 31-ig!

Minél színesebb a csapat, annál jobban működik, ezért az egyetemistáktól a nyugdíjas korosztályig várják a jelentkezőket, férfiakat és nőket is egyaránt.

A szervezetnél dolgozó egyik munkatárs következőképpen nyilatkozott a telefonos segítő munkáról:

– A telefonos szolgálat egy igazi kihívás. Megdöbbentő, hihetetlen emberi sorsok bontakoznak ki, és a kezedben van némi gyógyír a sebekre. Néha csak hallgatni kell, olykor hümmögni, hogy igen megérted, vagy olyan kérdésekkel segíteni, ami kitágítja a hívó probléma miatt beszűkült világát. Annál nincs jobb, mint úgy letenni a telefont, hogy egy nyugodtabb, önmagával kicsit megbékélt ember mond köszönetet.

A segítség, amelyet a telefonos nyújt az egy bizalmas beszélgetés. Az ügyelő meghallgatja a problémát, megérti a helyzetet és arctalanul, névtelenül, minden féle sajnálkozó tekintet nélkül igyekszik meg ráhangolódni arra, amit a telefonáló mond.

A beszélgetés során nem kell elmondani sem a nevet, sem olyan más adatot, ami alapján beazonosítható a hívó, így igazából a kiléte is bizalmas marad. Egy telefonbeszélgetés általában 20-50 perc közötti ideig tart, de ez lehet akár rövidebb is, hosszabb is, krízishelyzettől függően.

A témával kapcsolatos kérdéseinkre a helyi szolgálat vezetője, Székely Zsuzsanna adott választ.

Volt már olyan eset, hogy nem sikerült segítséget nyújtaniuk?

– A hívókat nem tudjuk után követni, így sajnos legtöbbször nem derül ki, hogy mennyire volt hatékony a segítség. Legtöbbször a beszélgetést megköszönve, a hívás kezdetéhez képest jobb lelki állapotban teszik le a telefont.

Természetesen ez nem terápia, tehát olyan esetben, ahol erre van szükség, mi nem tudjuk ezt pótolni, de öngyilkossági gondolatok felmerülésekor gyorsan tudunk reagálni, és segíteni tudunk az élet mellett dönteni. Hiszen aki öngyilkosságon gondolkodik, az nem meghalni akar, hanem másképpen élni. Ambivalens, kapaszkodót keres, és ha már felhív egy telefonszolgálatot, akkor ez azt jelenti, hogy akarja, hogy segítséget kapjon.

Hogyan tudnak ezzel megbirkózni a dolgozók, hiszen ez az ő lelküknek is nyomasztó lehet?

– Minden hónapban egy klinikai szakpszichológus által vezetett szupervízió van, ami segít feldolgozni az ügyelőket érő terheket, melyeket nem egy embernek kell cipelnie, hanem ott van mögötte egy összetartó, segítőkész stáb, akikkel megtudják osztani a gondjaikat, problémáikat.