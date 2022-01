Új külsőt mutat a Liszt Ferenc Zeneiskola, amely az elmúlt időben nagy átalakuláson ment át. A beruházás során az épület energetikai korszerűsítése is megvalósulhatott. Az intézmény új homlokzati, nedvességálló lábazati hőszigetelést kapott, de a födémet is újraszigetelték. A nyílászárókat kicserélték, és a Rákóczi úti díszes bejárati ajtót is felújították. A munkák célja az volt, hogy a lehető legnagyobb energiamegtakarítás keletkezzen az épületben.