Hiába számolt be ismét Török Ottó, a volt MSZP-s államtitkár a pécsi közgyűlés előtt a tevékenységéről, amiért havonta sportbiztosként 1,1 millió forintos fizetést kap, átütő fejleményről nem tudott hírt adni. Pedig mint ismert, a szocialista-DK színeket is maga mögött tudó Péterffy Attila polgármester már a három évvel ezelőtti programjában is megfedte az előző városvezetést, mert ugyan különböző tanulmányokat elkészített, de még egy kapavágás sem történt az akvapark ügyében.

Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány szerint egy hotellel, versenyuszodával egybekötött, egész évben üzemelő létesítmény lehet fenntartható. Most ott tartanak, hogy jelenleg geodéziai tanulmány és a tervezési program készül. Ezt követően pedig nyílt építészeti tervpályázatot írnak ki.

Török Ottó erről viszont már azt mondta, hogy nem is sietnek, mert áprilisban parlamenti választás lesz, s mire a megválasztandó kormány feláll, az hónapokig tart, a továbblépéshez pedig kormányzati forrást kell bevonni.

Ugyanakkor egy nyílt tervpályázat lebonyolítása is hónapokig tarthat, ráadásul általában ilyen esetekben a legjobb ötletet felvonultató építészirodával - vagy építészirodákkal - még szerződni is kell, amit szintén időt vesz igénybe. Ezek alapján egyelőre még arról szó sincs, hogy engedélyes, vagy éppen kiviteli tervek készüljenek, és arról sincs, hogy a kivitelező kiválasztására mikor kerülhet sor. Az építkezés megkezdésének idejét pedig már nem is említik.

A fürdő üzemeltetéséhez szükséges termálvíz vagy meleg víz biztosítása kapcsán egyébként nem fogalmazott egyértelműen a polgármesteri biztos, szavaiból egyelőre csak az derült ki, hogy a megvalósíthatósági tanulmány szerint megfelelő hőmérsékletű víz áll rendelkezésre, és a dokumentum már foglalkozott a vízhozammal is, ellenben a február közepére elkészítendő geodéziai tanulmány több részlettel szolgálhat.

Kővári János (ÖPE-KDNP) frakcióvezető megjegyezte, hogy ők már évekkel ezelőtt Tüskésrétet javasolták helyszínnek és Török Ottótól többször is hallottak már a munkájával kapcsolatos beszámolót, de komoly előrelépést nem tapasztaltak.

Csúszást emlegettek már egy éve is

A sportbiztos már egy éve arról beszélt az akkor még el nem készült megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatban, hogy „az elvárásomhoz képest a csúszás oka leginkább a fejlesztés komplexitásában keresendő”.

Egy másik ügy is arról tanúskodik, hogy a projekt nem éppen rohamtempóban halad. Az előző városvezetés idején ugyanis az önkormányzat már szerződött egy szakértő céggel, hogy egy kútfúrással megbizonyosodjanak: a bőrgyárnál korábban talált meleg víz megfelelő mennyiségű és hőfokú-e az akvapark ellátásához. Azonban a munkaterület átadásakor, 2019 szeptemberében jelezte a cég, hogy az adott helyszínen nem tudja megoldani a feladatot műszaki okokból, ezért kérte az önkormányzattól, hogy 300 méterrel arrébb fúrhassanak, de az áthelyezésről szóló döntésre is hosszú hónapokat kellett várni.