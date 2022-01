Január 22-én a szőlőből vesszőt kell metszeni, majd meleg szobában vízbe állítani. Ha kihajt a szőlővessző, a rajta található rügyek alapján megjósolható az őszi termés mennyisége. Időjárásjósló is Vince napja: ha csapadékos az idő ezen a napon, esetleg olvad, és megcsordul az eresz, akkor a bortermés megfelelő lesz.

A Villányi borvidéken az elmúlt évek hagyományait követve ez alkalommal is színes Vince-napi programokkal várják a vendégeket. Az egész tájat megmutató Dűlőjáró Vince programban busszal járják be a résztvevők a Villányi borvidéket és a hagyományos Vince-napi áldomásban is részesülnek. A részletes programajánlatokról az érdeklődők a villanyiborvidek.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Ezen kívül a villányi és a siklósi önkormányzat együttműködésével szombaton a siklósi Zuhánya dűlőben lévő keresztnél 10 órakor, majd a villányi Jammertáli keresztnél 14 órakor is áldást kérnek a vesszőkre. A palkonyai borászok hagyományőrző pincejárásra invitálják a borkedvelőket egy egész napos Palkonyai Nyitott Vince-nap keretében, erre a programra ugyanakkor regisztrálni kell.