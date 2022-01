– A térkövezés és a talajmunkák már több mint fele elkészült, a következő lépés az új kolumbárium kialakítása lesz – mondta el Vér József polgármester. Ezen felül további padokat fognak elhelyezni, s a ravatalozó falát is új vakolattal látják el, ezek a munkálatok most következnek. – Egy faragott fa gyertyatartót is elhelyezünk, keresztfaragással díszítve – tette hozzá a település vezetője.

A temetőben található vízcsap mellé szerszámtárolót és öntözőkannákat is kihelyeznek, ezzel jelentősen megkönnyítik a sírokon lévő virágok gondozását. A temető felújítása várhatóan tavaszig el is készül majd.

Ezen felül további fejlesztések is lesznek a településen, a közösségi tér kialakításának munkálatai februárban kezdődnek majd, s várhatóan a kivitelezés hét-nyolc hónapot is eltart.