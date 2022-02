A Péterffy Attila multimilliomos pécsi polgármestert is sorai között tudó Pécs Jövője–Öt Torony-frakció vezetője, Ágoston Andrea ugyanabban a mecsekoldali, 2015-ben vásárolt, felerészben birtokában lévő, 1000 négyzetméteres telken lévő 100 négyzetméteres családi házban él, amelyben tavaly is. 2021-ben vásárolt egy Suzuki Vitarát, de némi tartozást is felhalmozott – nem világos, hogy a szövegben jelzett „176.00” forint mit is takar a helytelen központozás miatt. Az „idegenvezető, étteremvezető, utazásszervező” tevékenységét szünetelteti, de országgyűlési képviselői asszisztensként 340 ezret kap még. Arról hallgat, hogy információink szerint Tóth Bertalan MSZP-elnöknek „dolgozik”.



A Pécs Jövője–DK-frakció vezetője, Siposné Bikali Éva 2014-ben örökölt egy 76 négyzetméteres lakást, ám ezen kívül semmi nem szerepel a vagyonbevallásában. (Ismert, hogy férje két önkormányzati cégnél is felügyelőbizottsági helyet kapott.)



A Pécs Jövője–Jobbik-frakció vezetője, Fogarasi Gábor szintén tavaly vásárolt autót, egy 2008-as Citroen C4 gépjárművel járhat már. Semmilyen vagyona nincs, hacsak az nem számít annak, hogy beírt az ellenzék által is állandóan bírált bíróság által neki megítélt 900 ezer forintos sérelmi díjat. A tavaly még 3,4 millióra rúgó diákhitele 215 ezer forinttal csökkent. Bár Jakab Péter Jobbik-elnök asszisztense is volt egykor, tavaly már nem tüntetett fel munkahelyet, de a mostani bevallása szerint kereskedelmi ügyintézőként havi bruttó 260 ezer forintot keres.



A Mindenki Pécsért–Momentum-frakció vezetőjének, Sajgó Györgynek életbiztosításban, megtakarításban 1,5 millió forintja van. Egy 2019-ben vásárolt 935 négyzetméteres telken lévő 128 négyzetméteres lakóépület felét tulajdonolja, de 20 millió forintos tartozása is van pénzintézetekkel szemben. Egy esztendővel ezelőtt még volt egy Toyota Avensise, az új bevallásában ez az autó már nem szerepel. Mentőápolóként bruttó 350 ezer forintot keres, esetenként még különböző ápolói munkák után kaphat 5500, 6000 és 10.000 forintot.



Csaba István, a Pécs Jövője–MSZP-frakció vezetője egy 2019-ben vásárolt 2008-as Fiat Bravával járhat. Háza, lakása nincs. 1,74 millió forintos diákhitel-tartozása van, ami azonban egy esztendő alatt sem csökkent, holott havonta ő is bruttó 400 ezer forintot kap „országgyűlési képviselő tevékenységét segítő alkalmazottként”. Vélhetően a szocialista Tóth Bertalan alkalmazza őt is, ahogyan Ágoston Andreát.



A Fidesz-frakció vezetője, Csizmadia Péter ügyvédként dolgozik, havonta bruttó 570 ezer forint jövedelme van, valamint a városi tőkealapot ke­zelő Focus Ventures Zrt.-től még 200 ezer forintot kap havonta. Ezzel szemben 10 milliós hitele van, 2020-tól felerészben tulajdonol egy 1640 négyzetméteres présházas pécsi telket. 2019-ben vásárolt egy 2200 négyzetméteres gyümölcsöst Hosszúhetényben, 2015 óta 50 százalékos tulajdonosa egy 80 négyzetméteres pécsi lakásnak. Egy 2018-ban vett Hyundai i40-est vezethet, 1,6 millió forintos megtakarítása van.



Az ÖPE–KDNP-frakció vezetője, Kővári János 2005-ben örökölt, illetve vásárolt egy 93 négyzetméteres társasházi lakóházat, amelynek a fele van a tulajdonában. 2018-ban vett Opel Astrába ülhet be, 3,5 millió forintos pénzintézeti tartozása van, ami nagyjából 400 ezer forinttal volt több egy esztendeje. A vagyonbevallása szerint a Kerek Világ Alapítványnál ügyvezető igazgatóként havonta bruttó 567 ezer forintot kap még.