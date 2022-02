A drón napjaink egyik legszélesebb körben alkalmazható technikai vívmánya, amelynek lehetőségeit nem csak a profi és hobbifotósok vagy -filmesek, hanem akár a rendvédelmi szervek is kihasználhatják. A földről irányítható, ránézésre játékszernek tűnő eszköz ugyanis roppant nagy segítséget jelenthet például nagyobb földterületek felderítésekor, de emellett kiválóan alkalmasnak bizonyul közúti szabálysértések felderítésére vagy rendezvények biztosítására is. Arról nem is beszélve, hogy az esetleges törvényszegést nemcsak felderítik, hanem egyúttal rögzítik is ezek az okos repülő eszközök.

Drónt azonban nem használhat kedve szerint minden rendőrségi alkalmazott, a leendő pilótáknak egy komoly elméleti, majd gyakorlati képzésen kell részt venniük, és kizárólag egy sikeres típusismereti vizsgát követően jogosultak a reptetésére. Más megyékben már rengeteg autóst bírságoltak meg rendőrségi drónok felvételei alapján szabálytalan előzés, piros lámpán való áthajtás, netán közúti veszélyeztetés miatt. Baranyában azonban egyelőre nem kell tartaniuk az autósoknak attól, hogy egy, az égből kémlelő rendőrségi felderítő eszközzel együtt elröppen a jogosítvány is. Érdeklődésünkre elmondták, hogy a régióban közlekedésrendészeti ellenőrzésre jelenleg nem használnak drónt a rendőrök, ugyanakkor nagyobb földterületek átvizsgálása során már többször is alkalmazták ezt. Sok nyomozást sikerült már lezárniuk a drónok segítségével, előfordult például, hogy egy eltűnt személyt találtak meg így.

A rendőrségi drónok számáról, illetve pontos technológiai paramétereiről intézkedéstaktikai okokból, továbbá az operatív munka eredményességének megőrzése érdekében nem adtak további részletes információkat.

A jogszerű magánhasználathoz ismerni kell a szabályokat

Szinte minden játékboltban és nagyobb áruházban kapható már relatíve olcsó, pár tízezer forintos drón, éppen ezért egyre több családnál, háztartásban található meg a távirányítással működtetett repülő eszköz. Az is elmondható, hogy népszerűsége töretlenül növekszik. Azzal azonban már nem mindenki van maradéktalanul tisztában, hogy a technikai eszközök használatához elengedhetetlen a drónokra vonatkozó jogszabályok pontos ismerete, hiszen 2021-től az Európa Unió tagállamai, köztük hazánk is szigorú szabályozást vezetett be. A regisztráció és a biztosítás mellett például minden tulajdonosnak vizsgát kell tennie, ha közterületen is reptetni szeretné a megvásárolt eszközét.