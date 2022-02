Nagy munka folyik a cserkúti polgármesteri hivatal udvarában. A közelmúltban átadott Gasztronómiai Élménytér után megépül a termelői piac és helyi termelői bolt a Vidékfejlesztési Program pályázatán elnyert 97 millió forintból, a beruházás teljes költsége több mint 135 millióra rúg.

A helyi termékek előállításának – mézek, szörpök, lekvárok, kenőcsök, gyógynövények, fűszernövények, fából készült tárgyak – Cserkúton nagy hagyománya van. Évtizedekig a Cserkúti Kézműves és Gazda Klub szervezte az őstermelők és a kézművesek összefogását. Részben ennek a közösségi munkának a megújítását szolgálja a helyi termelői piac és a termelői bolt létrehozása. Ezáltal a termelők könnyebben jutnak el a vásárlókhoz.

– A településünknek van egy közép-, hosszú távú fejlesztési koncepciója, ami a vendégházakra, helyi turizmusra, helyi termékre, a környezettudatosságra, az önfenntartásra épül. Ezt továbbgondolva született meg az ötlet, hogy elinduljanak a Vidékfejlesztési Program pályázatán a helyi piac kialakítására, amely ráépülne a Gasztronómiai Élménytérre – mondta el lapunknak Hegedüs Zsolt polgármester, aki kiemelte, hogy a beruházáshoz szükség volt a kormányzat támogatására is, illetve sokat köszönhetnek Hoppál Péter ország­gyűlési képviselő lobbitevékenységének.

Hangsúlyozta, igazi csapatként dolgozik a község, mindenki beleadott valamit a közösbe, az önkormányzat, a civilek és az egyesületek is. Volt, aki a pályázatírásban segített, volt, aki a tervezésben. A helyi piac a termelői kisbolttal együtt év végére készül el, ahol számos cserkúti termék megvásárolható lesz, de szeretnék, ha a környező települések őstermelőinek, kézműveseinek portékái is megtalálhatóak lennének a polcokon, pultokon. Azt is tervbe vették, hogy létrehoznak egy olyan honlapot, amelyen keresztül otthonról is megrendelhetők lesznek az áruk.

A termelői piachoz és a termelői bolthoz egy új járda és térburkolat épül, a környékét parkosítják, padokat helyeznek el, illetve az épület teljes egészében akadálymentesítve lesz. Gondoltak az autós forgalomra is, a piacnál húsz férőhelyes parkolót és biciklitárolót helyeznek el. Ezen kívül lesz kültéri kézmosó, fertőtlenítőegységek és szelektív hulladéktárolók is.

Idén egy új programmal készülnek, szüreti felvonulást szerveznek, amelyen a helyi termékeket, illetve a helyi pálinkát, bort kóstolhatnak majd a látogatók.