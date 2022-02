Az aktuális nemzetközi konfliktus hátterének árnyaltabb megismerésében, a hazánkat is érintő kérdések tárgyalásában dr. Demkó Attila biztonságpolitikai szakértőt, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetőjét hallhatta a közönség.

A beszélgetésre az oroszországi támadás előestéjén került sor, amikor még senki nem tudhatta, mi várható másnap. A szakértő több ízben is hangsúlyozta, az ilyen nemzetközi konfliktusok során az események percről percre változhatnak – ezt azóta meg is tapasztalhattuk.

Arról is szó esett, hogy ugyanakkor az orosz–ukrán konfliktus nem új keletű, a 2014-óta tartó válság csúcsosodott ki a napokban. Mindkét oldalon érzékelhető egyfajta erős nacionalizmus, mely táplálja a nyolc éve húzódó feszültséget.

Hangsúlyozta, amellett, hogy jelenleg egyértelműen Oroszország az agresszor, a helyzet rendkívül összetett és bonyolult, a konfliktushoz történelmi és kulturális különbségek is hozzájárulnak.

A helyzetet árnyalja, hogy Ukrajna sem egységes sem kulturálisan, sem nyelvileg, élnek ott olyanok is, akik magukat orosznak tartják, az orosz államhoz lojálisak. Míg Ukrajna keleti és déli része a történelem során az Orosz Birodalom keretein belül szocializálódott, addig nyugati területe Lengyelország, az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország keretein belül. Így két különböző kulturális tér összeütközéséről is szó van, egy képlékeny, a huszadik században több különféle területből összeállt államon belül is.

Úgy tűnik, személyes politikai ambíciók is szerepet játszhatnak a konfliktusban, s a helyzet átláthatóságát, az események kiszámíthatóságát nehezíti, hogy Oroszországban közel sem transzparensek az állami döntések, Putyin mindössze 5–10 főre támaszkodik.

Az előadás végén a résztvevők kérdéseket tehettek fel. Szóba került, hogy a helyzet a magyarokat is érinti, a kárpátaljai magyarság, akiknek már a korábbi ukrán kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó törvények is sok nehézséget okoztak, szintén veszélyben van.