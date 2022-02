A Véméndi Szivárvány Óvodába látogatott el február 2-án Ernsztné Csáki Melinda rendőr százados, a Mohácsi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója. Az óvodai foglalkozás célja a gyermekek biztonságos közlekedésre nevelése volt.

Az óvodáskorú gyermekek fokozottan ki vannak téve kisebb-nagyobb baleseteknek. Életkori sajátosság a játékosság és a kíváncsiság, de még nincs elég tapasztalatuk, így sokszor nem ismerik fel a veszélyt sem, így nem tudnak megfelelően viselkedni.

A rendőri jelentét nem volt meglepő a gyerekek számára, hiszen náluk rendszeresen megfordul a megelőzési szakember. A gyerekek izgatottan várták a szőnyegen ülve az előadást, amelynek témája a biztonságos kerékpározás volt. A program során az előadó felhívta a figyelmet a körültekintés fontosságára. Emlékeztette a kicsiket arra, hogy akár gyalogosan, akár biciklivel közlekednek, mindig nézzenek körül, és ha a zebránál lámpa van, akkor soha ne menjenek át a tilos jelzésen. Figyelmeztette az ovisokat arra is, hogy ne szaladjanak az úttestre guruló labda után. Álljanak meg az úttest mellett, és csak akkor menjenek a labdáért, ha biztonságosan meg tudják ezt tenni. Ezután közösen összegyűjtötték a legfontosabb közlekedési szabályokat, megismerkedtek a közlekedési táblákkal, majd a tanultakat a gyakorlatban is alkalmazhatták az előadó segítségével. Végül szó esett arról is, hogy hogyan vigyázzanak kerékpárjukra, miért fontos annak biztonságos tárolása.

Az elköszönés során a megelőzési szakember azt is elmondta a gyerekeknek, hogy akkor tudnak biztonságosan közlekedni, ha a szabályokat ismerik, és be is tartják azokat, ennek fontosságára Robot Robi is felhívta az ovisok figyelmét. A gyerekek a megelőzési tanácsok mellé közlekedési témájú színezőket kaptak ajándékba.