– A 48-as tér összességében több mint egymilliárd forinttal fog gazdagodni a következő tizennégy hónapban – mondta lapunknak Polics József polgármester azzal kapcsolatban, hogy nemrég elindultak a komlói Kaptár kivitelezésének munkálatai.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az évtizedekkel ezelőtt megálmodott létesítmény a Komlói Színház és a Közösségek Háza közötti területen épül meg. Az új épületben kamaraterem, próbatermek, öltözők és közösségi helyiségek kapnak majd helyet. A Kaptár a helyi művészeti csoportoknak professzionális munkakörülményeket teremt a szakmai munkához, ezen kívül az évről évre egyre népszerűbb Komlói Amatőr Színházi Találkozó hely­igényét is kiszolgálja majd.

– A Kaptár-projektet direkt kormányzati támogatásból tudjuk megvalósítani Hoppál Péter jelenlegi, és reményeink szerint jövőbeli országgyűlési képviselőnk segítségének köszönhetően – hangsúlyozta Polics József.

Ezzel párhuzamosan a szomszédos 48-as tér is meg fog újulni TOP-os (Területfejlesztési Operatív Program) pályázatból. Többek közt rekortánborítású gyermekjátszóteret alakítanak ki, új járdát, padokat, közvilágítást is kap a terület. A Közösségek Háza mellett a tervek szerint gördeszkapálya és egy rekortánborítású focipálya is épül, valamint bekötőutat és parkolókat alakítanak ki a kulturális intézmény bejáratáig.

– Nyaranta a Közösségek Házában napközi működik. Segítünk a szülőknek abban, hogy biztonságos körülmények közt tudhassák a gyermekeiket, amíg dolgoznak. Ezeknek a gyerekeknek az új park nagyon sokat jelent majd, hiszen a napközivel ki tudnak majd oda menni – magyarázta a polgármester.

Korábban lapunk beszámolt róla, hogy a Közösségek Háza alagsorát is korszerűsítik. Polics József most azt is elárulta, milyen terveik vannak a helyiséggel.

– Használhatóvá tesszük az alagsort a közösségek számára. Egy nagyobb műteremszerű helyiséget szeretnénk kialakítani azoknak a képzőművészeknek, akiknek az elmúlt években nem tudtunk állandó helyet biztosítani az alkotáshoz. Végre lesz egy biztos helyük, ahol rendszeresen össze tudnak jönni, és közösen alkotni – mondta Polics József.

Befejeződött az évtized beruházása

Az előző hónap végén adták át ünnepélyesen a komlói buszpályaudvart Varga Mihály pénzügyminiszter, Hoppál Péter, a térség országgyűlési képviselője, és Polics József polgármester jelenlétében.

A projekt több mint 900 millió forintból, százszázalékos állami, és uniós támogatásból valósult meg úgy, hogy a kormányzattól kétszer kapott kiemelt hozzájárulást. A megújult pályaudvar földszintjén a váróteremben jegypénztár és nyilvános mosdó is található, a felső szinten pedig a buszvezetőknek alakítottak ki pihenőt. A létesítmény tizenkét kocsiálláson, 350 négyzetméteres épülettel várja az utasokat. Az induló állások fölé perontetőt is építettek.