A pécsi Máté Barna élen jár a francia listán

A legtöbb fiatal a zenés bulik igézetében maga is dúdolgat, alkot fejben új dallamokat. Olyan már kevesebb akad, aki le is kottázza, vagy netre viszi az új kompozíciókat. A pécsi Máté Barna viszont közülük is az a fehér holló, akinek a szerzeményeit neves külföldi sztárok megvásárolják, és francia, angol földön népszerűsítik.

Máté Barna Ágost Londonban alapozta meg zenei karrierjét Forrás: MW

– Mi az eddigi legnagyobb sikere? – Az egyik megvásárolt dallamom a francia toplistán a második helyen áll. Aki pedig megvette, 1pliké140 és Canada című rapszámához használta fel. Egyébként a népszerű videómegosztó csatornán bármikor elérhető a szám és több mint 3,5 millióan hallgatták meg eddig. De French The Kid, egy neves angol előadó ugyancsak megvette egy szerzeményem. Nem rossz buli ez, ha azt nézzük, hogy két hónapja raktam fel az első ilyen nívósabb dalomat a videómegosztóra. – Miért, mit hoz a konyhára egy befutott szám? – Alapáron úgy 100–200 ezer forint a dallam vételára, s minden ilyen referencia emel az értékén, a lejátszási bevételnek pedig megkapom a három százalékát. – Mi kell ehhez a kreativitáson túl? – Mondjuk az nem hátrány, hogy Angliában éltem tíz évig, és perfekt beszélem a nyelvet. Igaz, nem is feltétel, hiszen a zenénél nincs szerepe, viszont jól jön az üzletkötésnél. Másrészt Londonban jártam zeneiskolába, ahol kiváló hároméves gyakorlati képzést kaptam. – Csak rap alapokkal foglalkozik? – Igen, mert zeneszerzőként ez a műfaj fog meg leginkább. S kizárólag számítógépen alkotok, általában 5–10 hangszert felhasználva. – Mennyire egyedi itthon, amit csinál? – Abban vagyok más a többieknél, hogy én magyar előadóval még nem dolgoztam. Nem is kedvelem a hazai rapet. Francia és angol berkekben fut inkább a szekerem Benzo elnevezéssel. – Tanult hangszeren játszani? – Számítógépes zeneszerzésben kiváló alapokat kaptam, de csak most kezdtem el zongorázni. Közönségként pedig a minőségi zenére mindenevő vagyok, de leginkább régi pop-rockot, technót, rapet és újabban egyre több drillt hallgatok. Utóbbi a rapnek kicsit agresszívebb formája. – Hogyan képzeli el az életét mondjuk tíz év múlva? – Úgy látom, a francia vonal áll nekem a legjobban, de szeretnék az amerikai zenei piacra is bejutni. Ha ez megvalósul, akkor igen elégedett leszek és anyagilag is megteremtem a létbiztonságom. Londonban élt tizenegy évig Máté Barna Ágost 1999-ben született Pécsett. A 2-es számú Gyakorló Általános Iskolába járta ki az alsó négy osztályt, majd Angliában folytatta a sulit 2011-től. Londonban tizenegy évet élt, s itt járt középiskolába is, egy hároméves gimnáziumot és egy hároméves zenei iskolát, a Big Creative Educationt (BCE) végezte el, utóbbit zeneszerzői, üzleti zenei és producer szakon. Ezen iskolai évek során több neves londoni zenei stúdióban is megfordult. 2019-ben tért haza, azóta ételfutárként ténykedik, és mellette elkezdte a számítógépes rapzeneszerzői tevékenységet.

