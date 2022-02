Érdeklődéssel olvastam a Postabontásban megjelent írást, miszerint a biciklisták már száz évvel ezelőtt is fejfájást okoztak sokaknak Pécs városában.

Mint írták akkoriban: „külön adót fognak fizetni a biciklisták, akik az utcákon, úton-útfélen veszélyeztetik a gyalogjárókat”. Nem arra szeretnék kilyukadni, hogy fizettessen most is a város külön adót a kerékpárosokkal, mert nem hiszem, hogy a probléma megoldásában, nevezetesen a száguldozásuk visszaszorításában az jelentené a megoldást. Sokkal egyszerűbb a megoldás: a sétálóutcákról ki kell tiltani mindazokat, akik valamilyen járművel közlekednek. Az legyen csak a gyalogosoké.

Tudom, ilyenkor szoktak felhör­dülni a vendéglátósok, hogy akkor hogyan oldják meg az alapanyag-szállítást, és ott van még az ételfutárok problematikája is, hiszen nekik is valahogy el kell jutniuk a megrendelt ételekért. Erre külön szabályozást kell alkotni, hogy ők milyen feltételekkel biciklizhetnek, rollerezhetnek a gyalogosok közt. Körül kellene nézni azokban a városokban, ahol megoldották már ezt a problémát, és átvenni tőlük a gyakorlatot. Itt a tavasz, remélhetőleg megtelik hamarosan turistákkal a belváros – ne kelljen már városnézés közben nekik is a száguldozók miatt bosszankodniuk!

