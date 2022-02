Egy éve indult meg az M6 autópálya Bóly–Ivándárda közötti 20 kilométeres szakaszán a munka, és a tervek szerint 2024. januárjában már ezen gurulhatnak az autók a horvát határig. Az útfejlesztés lényege, hogy ezen Magyarországról sokkal gyorsabban lehessen majd eljutni az Adriai- és Balti-tengerhez.

Tavaly év elején, a munkaterület átadása után elkezdődtek a régészeti feltárások, és már akkor feltételezték, hogy jelentős leleteket találnak az autópálya nyomvonalán, ám ami előkerült a földből, arra nem számított senki. Babarcnál leletekben gazdag avar sírtemetőt találtak, és mint a nemrégiben tartott sajtótájékoztatón elmondták, olyan érzésük volt a régészeknek, mintha aranyban gázoltak volna a feltáráskor.

– Az új Bóly–Ivándárda szakasz értékteremtésről és értékmentésről is szól. Ezt a kettőt nagyon szépen össze lehet hangolni, a beruházás és kivitelezés szemszögéből is. Fontos, hogy elegendő idő és elegendő erőforrás jusson arra, hogy az értékteremtés és az értékmentés is kiteljesedhessen – közölte Nyul Zoltán, a beruházást végző Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. vezérigazgató-helyettese.

Forrás: Löffler Péter

Mint a Bóly–Ivándárda szakaszról elmondta, lesznek komoly kiegészítő elemek a pályán, így Nagynyárádnál pihenőhely, Ivándárdánál ellenőrző állomás és Babarcnál mérnökségi telep épül (itt találták meg az avarkori temetőt). Ennek a lényege, mint Nyul Zoltán hozzátette, az autópályát nem elég megépíteni, azt magas színvonalon működtetni is kell, például úgy, hogy a túlsúlyos gépjárművek ne vegyék azt igénybe. A térségi kapcsolódás miatt az új autópályán három csomópontot is kialakítanak: az M6-M60-as elválási pontot, a bólyi keleti lehajtót és villányit.

Jelenleg a töltések, a hidak építése zajlik. A munkálatok a vasúti közlekedésre is hatással lesznek. A Magyar Államvasutak Zrt. közlése szerint, az épülő M6-os autópálya feletti vasúti híd előkészítő munkálatai miatt március 16-tól 29-ig a Villány és Mohács között közlekedő vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.

– A beruházás 2024. január 31-ig el fog készülni, de reményeink szerint már 2023 karácsonyfája alá kerülhet ajándékként – említette meg a vezérigazgató-helyettes.

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában, uniós és hazai forrás felhasználásával valósul meg. A kivitelezést a S-D 2020 M6 Konzorcium végzi, nettó 88,6 milliárd forint értékben. A kivitelezés során több mint kétmillió köbméter földet és szemcsés anyagot mozgatnak meg és építenek majd be. A pályaszerkezet építéséhez 124 ezer köbméter betont és több mint 380 ezer tonna aszfaltot használnak fel.