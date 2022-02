Pécs A napokban megint nem volt tökéletes a pécsi tévétorony díszkivilágítása – jelezte olvasónk. Mint elmondta, kora és késő este is ránézett a Misinán ágaskodó objektumra, és csak a piros jelzőfények égtek rajta. Majd csak tizenegy és éjfél között burkolózott díszfényekbe a torony, de csak félig.

A hibát szerkesztőségünk tagjai is észlelték, volt aki arról számolt be, hogy egész este nem látta kivilágítva Pécs büszkeségét, csak hajnalban, miután felkelt. Pedig az önkormányzat korábbi tájékoztatása szerint már jól kellene működnie a tévétorony díszkivilágításának.



Ahogy arról nemrég lapunk is beszámolt, a Misina néhány hete sötétbe borult, ezért érdeklődéssel fordultunk a városháza sajtóosztályához.



– Valóban, a tévétorony megvilágítása meghibásodott. A zavart az épület műszaki felújítását végző szakemberek okozták. A hibát már sikerült feltárni, és megkezdődött a javítása, ami várhatóan február 19-ig fog tartani – érkezett a válasz két hete pénteken.



Azóta ráadásul az önkormányzat hivatalos lapja ünnepélyesen be is számolt, hogy a határidő előtt sikerült kijavítani a hibát.



– A pécsiek kedvenc jelképe tegnap este óta ismét a már évek óta megszokott szép, színes fényeiben pompázik – írták egy február 16-án megjelent cikkükben.



Mivel bárki könnyen megállapíthatta az elmúlt napokban, hogy a torony díszkivilágítása még mindig hagyott kívánnivalót maga után, pedig már az ígért határidő után vagyunk néhány nappal, újra tájékoztatást kértünk az önkormányzattól.



Az előző alkalommal mindössze három óra telt el, és már meg is érkezett a válasz a városházától, ám ezúttal ugyanerre több mint egy nap sem volt elég, cikkünk elkészültéig nem kaptunk tájékoztatást. Nem tudjuk az okát a késlekedésnek, mindenesetre amint érkezik üzenet az önkormányzattól, közöljük.



Nem ez volt az első alkalom, hogy homokszem került a gépezetbe, és a Misina színpompája eltűnt. Kicsivel több mint egy évvel ezelőtt szintén volt egy kimaradás a torony fényfestésében, de abban az esetben nem meghibásodásról volt szó. Lapunk akkor is érdeklődött az önkormányzatnál, melynek kommunikációs munkatársa igen érdekes magyarázattal állt elő: a tévétorony fényjátékát a helyszínen tudják programozni, maximum 30 napra előre. Ez pont a két év végi ünnep között járt le, és nem tudtak bejutni az épületbe, így nem fértek hozzá a vezérlőegységhez.



A turizmus szempontjából is kifejezetten fontos lenne



Bár a baloldalhoz köthető egyik pécsi portál néhány éve a szemfényvesztés tankönyvi esetének nevezte a tévétorony díszkivilágítását, mára kijelenthető, konszenzus övezi a városban, hogy a Misina tetején fénylő látványosság nagy jelentőséggel bír.

Ezt az is mutatja, hogy ünnepek idején szimbolikus jelentése van a tévétorony kivilágításának. Nem véletlen, hogy viták is szóltak már arról, milyen színű fényekkel kellene felöltöztetni az objektumot ilyen alkalmakkor.



A tévétorony ráadásul nem csak az itt élők mindennapjait teszi színesebbé: város időről időre felkerül a legkedveltebb helyek listájára a turizmust tekintve, így nem mindegy, hogy az idelátogatókat milyen látvány fogadja, ha este a Misinára tekintenek.