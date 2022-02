A magukat függetlennek nevező, ám a baloldaliaknak jó szolgálatot tevő helyi sajtótermékek vagy nem számoltak be róla, vagy pedig rendkívül röviden, eldugva írtak arról, hogy az MSZP–DK-s tengely irányította koalícióból immár öten kiléptek úgy, hogy még a ciklus felénél sem tartunk. Az egyik, MSZP-hez köthető, egyébként az egyik városi cég vezérigazgatójának lapja például inkább Kővári János fideszes ország­gyűlésiképviselő-jelöltjének a kommentjével foglalkozott inkább.

Kővári meg is jegyezte, hogy „igencsak berezelhetett Puch László, volt MSZP-s pénztárnok birodalma és takargatja a Péterffy vezette városvezetés szennyesét, mert ahelyett, hogy magyarázatot adna a pécsieknek, miért lépett ki a pécsi szivárványos koalícióból a korábbi DK-s és momentumos képviselők után most egy jobbikos is, kitartóan ügyeket kreálnak az oligarcha álbalos portálján”. Mint fogalmazott, most azért támadják, mert kiállt Novák Katalin mellett a mocskolódásukkal szemben.

Az önkormányzati szférát, cégeket egyébként is csak „birodalomként” emlegető városvezetést megunó Hencsei Zsolt szerdán nyilatkozott a Dunántúli Naplónak. Úgy fogalmazott, hogy sokkal több hozzáfűznivalója nincs a történtekhez, mint amit korábban a közösségi oldalára kitett.

Megemlítette azonban, hogy ez egy hosszabb folyamat vége volt, már régóta érlelődött benne, hogy függetlenként folytatja a képviselői munkáját, és most ért el ahhoz a ponthoz, hogy így döntsön.

Szerinte nem váltak el haragban, de nem voltak közös nevezőn, ami nem azt jelenti, hogy egymás ellen vannak. Úgy véli, nincs is széthullás, mennek ugyanarra, amerre amúgy is mentek volna.

– Biztosan én sem tudtam úgy nekik megfelelni, talán nem tudtam úgy kivenni a részemet a dolgokból, mint kellett volna. Függetlenként is ugyanúgy számíthatok a városvezetésre, ahogy ők is számíthatnak az én segítségemre – mondta. Leszögezte azonban, hogy szeretne függetlenként a körzetéért, az ott élőkért dolgozni, mert számára ez a legfontosabb.

Arra kérdésünkre, miszerint ha nem voltak problémák a városvezetés és közte, akkor miért volt szükség a kilépésre, azt válaszolta, hogy függetlenként szabadon dönthet bizonyos ügyekben, és szavazáskor úgy voksolhat, ahogy neki tetszik, amivel egyetért, nem pedig a frakciófegyelemnek megfelelően.

Megkérdeztük annak lehetőségét is, hogy lát-e esélyt arra, hogy a többi kilépett politikussal – a három momentumossal és a volt DK-s alpolgármesterrel – közös frakciót hozzanak létre. Erre azt felelte, hogy ez a kérdés egyáltalán nem is merült fel benne, persze nem tartja lehetetlennek a jövőben.

Mint megírtuk, Hencsei Zsolt kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy kilép a városvezető koalícióból. Nyáron Bognár Szilvia, volt DK-s alpolgármester, Pokorádi Gábor, Topán László és Sajgó György momentumos képviselők is távoztak. Ők voltak azok, akik korábban 12 pontos követelésben gyakorlatilag csak azt kérték, hogy az MSZP-s uralom háttérbe szoruljon és tartsa be a városvezetés a választóknak tett ígéretét, többek között a demokratikus elveket. Ezzel akkor még Mellár Tamás is egyetértett, aki azonban újabb köpönyegforgatással nemrég már maga is Bognár Szilvia ellen kampányolt, mert a politikus karakteres véleményt mert mondani a baloldali városvezetésről.

Mint emlékezetes, Mellár úgy lett parlamenti képviselő, hogy függetlenként hirdette magát, majd beült az MSZP–P padsoraiba. Később Péterffy Attilát is alkalmatlannak találta a városvezetésre, valamint Márki-Zay Pétert „politikai kalandornak” nevezte, akinek „nagy hiba lenne bármilyen hatalmat is a kezébe adni”. A Péterffy által „csak egy zengővárkonyinak” minősített Mellárra egyébként körzetében amiatt panaszkodnak, hogy nem találkoznak vele Kertvárosban, és nem is látják, milyen munkát végzett azért, amiért megválasztották.