A mind hamarabb érkező tavasz miatt a kullancsok is korábban jelennek meg, hogy a bolhákkal együtt a tél beálltáig gyötörjék kedvenc négylábú barátainkat.

– A fagyok megszűnte után azonnal meg kell kezdeni a védekezést a kullancsok ellen – tudtuk meg dr. Révész Bálint, pécsi állatorvostól. – Érdemes felmérni, hogy a kutyánk milyen kockázatnak van kitéve, s ennek megfelelően kell meghatározni a védekezés mértékét.

Egy vadászkopónak például nyilván a legnagyobb fokú védettségre van szüksége ezért a kullancs és bolha elleni csepp és a bolhanyakörv együttes alkalmazását érdemes megfontolni esetükben. Mivel ezek a készítmények nagyon erős vegyszerekből állnak, így mondjuk egy tizedik emeleten élő, csak a betonon sétálgató kutyust inkább érdemes megkímélni ettől, számukra elég lehet egy szimpla illóolajos védekezés is – tanácsolja az állatorvos, aki felhívta a figyelmet, hogy sétáltatás vagy kirándulás után mindenképp nézzük át kedvencünk bundáját és ha kullancsot találunk, azt azonmód távolítsuk el.

Dr. Révész Bálinttól azt is megtudtuk, hogy az elmúlt években a kullancsok egyre több ellenük fejlesztett szerre váltak immúnissá, így bizonyos esetekben lehet, hogy nem elég az állatpatikában kapható cseppeket megvásárolni, szükség lehet állatorvosok által receptre felírt készítmény kiváltására is.

A babézia is halálos ellenség

A babesiosis, más néven kutyamalária, egy kutyakullancs által terjesztett betegség, melynek kórokozója egy egysejtű parazita, amely a vörösvérsejteket támadja meg. A babézia szövődményei károsítják a kutya belsőszerveit, ami által okozhat hasnyálmirigy-gyulladást, lépmegnagyobbodást vagy akár máj- és vesekárosodást is. Sajnos gyakran előfordul, hogy a kutya el is pusztul a fertőzés miatt. A babézia lappangási ideje két naptól akár két-három hétig is terjedhet, így a következő tünetek észlelésekor ajánlott habozás nélkül állatorvoshoz fordulnunk kedvencünkkel: bágyadtság, kimerültség, fogyás, szapora légzés és pulzus, étvágytalanság, láz, sötétbarnás vizelet, mozgászavar vagy egyéb idegrendszeri probléma.

Új kórokozók a láthatáron

Megfigyelhető jelenség, hogy a globális felmelegedés miatt komplett rovarfajok és a bennük lévő élősködők, kórokozók dél felől egyre északibb irányba tolódnak el. A szúnyogok már nemcsak szívférgességet, hanem bőrférgességet is okozhatnak négylábú kedvenceinknek. Érdemes szűrővizsgálatot kérni erre vonatkozóan, hiszen ha megtörtént a baj, de idejében fény derült rá, úgy a megfelelő tabletták alkalmazásával megvédhetjük kutyánk egészségét. Fontos tudni, hogy a kezelést az állatorvos határozza meg a tünetek, illetve alapos vérvizsgálat, esetleg mellkasröntgen alapján. A tudósok szerint a közeljövőben további új rovarfajok és felénk eddig még nem tapasztalt betegségek és fertőzések is megjelenhetnek még.