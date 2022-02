A kormányhivatal arról tájékoztatta lapunkat, hogy 2020-hoz képest megyénkben is több mint a duplájára nőtt tavaly az építési engedélykérések, illetve az egyszerű bejelentések száma. Ugyan számos, általában Magyarországtól független gazdasági tényező miatt az építőanyagok ára és a munkaerő költsége az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett, így is nagy igény mutatkozik az új ingatlanokra.

A lakásépítési kedv az egész országban élénk, amelyhez hozzájárulnak az elérhető állami támogatások. Példaként említhető, hogy a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az új építésű ingatlanok áfamentesek, amennyiben a csokot is igénybe veszik az építkezők. Ezzel egy háromgyermekes (vagy ennyi utódot tervező) család összességében akár 12-13 millió forintnál is nagyobb segítségben részesülhet a beruházás értékétől függően. A kedvezménnyel – kisebb összegekkel – az egy- és kétgyermekes szülők is élhetnek.

A Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthon Programja révén viszonylag jó feltételekkel, mindössze 2,5 százalékos kamattal juthatnak hitelhez az építkezők, illetve ennek keretében 10 millió forintos kamatmentes hitel is igényelhető a csokot kérők számára.

A további elérhető kedvezményekről érdemes a bankokban és a hiteltanácsadóknál érdeklődni.

A lakásépítési kedv országosan jellemző élénkülését a baranyai adatok is alátámasztják: a 2020. évhez képest tavaly megyénkben is több mint a duplájára nőtt az építési engedélykérések, illetve az egyszerű bejelentések száma.

A Baranya Megyei Kormányhivatal érdeklődésünkre azt közölte, 2021-ben engedéllyel 130 lakás, egyszerű bejelentéssel pedig 347 ingatlan – többségében családi ház – építését kezdeményezték. Az adatokból az látszik, hogy a 477 tervezett ingatlanból 232 otthon épül majd fel Pécsett.

Az ingatlanpiaccal foglalkozó szakemberek szerint a közeljövőben is élénk kereslet mutatkozik majd az új építésű családi házak és lakások iránt.