Múlt héten az újpetrei polgárőr-eszközátadón hangzott el, hogy Mórahalmon Balogh János országos rendőrfőkapitány és Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a polgárőrséget érintő bejelentést tesz. A mórahalmi találkozón közölték, a kormány 371 millió forint forrást biztosított a polgárőrök határvédelmi munkájának költségeire. Szombattól a rendőrségi igényeknek megfelelően Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Baranya megyében a határ menti egyesületek megduplázzák a szolgálatokat.

– Öt éve működik a Határvédelmi Polgárőr Tagozat. Baranyában naponta kettő-négy polgárőr teljesített szolgálatot a határon, a mostani bejelentés után ez a szám tízre nő – közölte lapunk megkeresésére Cseh László, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke. – Emelt létszámmal segítjük a határvédelmet, amihez most kormányzati forrást is rendeltek. Ebből finanszírozzák a polgárőrök utaztatását a határra, a szállásukat és étkeztetésüket – tette hozzá, azzal kiegészítve, hogy a polgárőrök mostantól 12 órát szolgálnak majd a határon.

A baranyai polgárőrök technikai eszközeikkel részt vesznek a déli határszakasz védelmében. Használtak már zsaru-CAR rendszámfelismerő eszközt, hőkamerás drónt, illetve lovas polgárőrök – Nagybudméri Polgárőr Egyesület és a Tenkes Lovas Sport, Hagyományőrző és Polgárőr Egyesület – is járják a határt. Cseh László azt is elmondta, hogy a polgárőrök nemcsak gyalogosan, autókkal, lovakkal, hanem a Dunán és a Dráván csónakkal is járőröznek mostantól.

A mórahalmi találkozón elhangzott, hogy a határsértők és embercsempészek változatos módszereket alkalmaznak: járműveken megbújva, alagutat ásva, kerítésbontással vagy létrákkal próbálnak átjutni a határon.